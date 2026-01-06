ティー特化「スタバ」冬の新作第2弾は明日から！ “ジョイフルメドレー×ホワイトピーチ”のとろっとした食感
ティーに特化した「スターバックス ティー ＆ カフェ」は、1月7日（水）から、冬の風物詩「ジョイフルメドレー」をとことん楽しめる新作メニューを、全国27店舗で発売する。
【写真】華やかな風味のティーラテも！ ホットも選べる新作ドリンク
■やさしい甘さが感じられる2種
今回ウィンターシーズン第2弾として発売されるのは、香り豊かな「ジョイフルメドレー」に、とろっとした食感でやさしい甘さのホワイトピーチにホワイトモカフレーバーシロップを合わせた「ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」と「ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」。
「ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、「ジョイフルメドレー」とホワイトピーチのフレーバーシロップ、ミルクを合わせたティーベースに、ホワイトピーチ果肉ソースを入れた、やさしい甘さが感じられる一杯。ふんわりとした口どけのティームースと、ホワイトピーチ果肉ソースをのせ、トップにはホワイトチョコレートパウダーのやわらかい質感と甘さで特別感のある仕上がりにしている。
一方「ホワイト ピーチ ＆ ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ」は、「ジョイフルメドレー」にミルク、ホワイトピーチのフレーバーシロップを合わせたフルーティーさとティーの華やかな風味のドリンク。ティームースをトップにのせて、ホワイトピーチ果肉ソースとホワイトチョコレートパウダーを施した最後のひと口まで楽しめるティーラテで、ホットとアイスの2種類から選べる。
