¡¡¿Íµ¤Äà¤ê¥¬¡¼¥ëà¤ß¤Ã¤Ôá¤³¤È½©´ÝÈþÈÁ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬à¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄà¤êÇ¼¤á¤Ç¡¢¥«¥ï¥Ï¥®¤È¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Î¥¦¥Þ¥Å¥é¥Ï¥®¤¬Äà¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢2Èø¤Îµû¤òà¥¥¹á¤µ¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤ÆÄº¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤à¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¶ØÃÇ¤Î¥¥¹¡×¡Öº£Ç¯¤âÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤ªÆó¿Í¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥óÄà¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ê¿ÍºÊ¡¡¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Âçµù¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¡Ö¥Ð¥ê²Ä°¦¤¤¤«¡ÁÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Í¡×¡ÖÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤¬Äà¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡×¡Ö°®¤ê¤¬»Ý¤½¤¦¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½©´Ý¤ÏÄà¤ê¹¥¤¤ÎÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÄà¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£YouTube¤Î¡Ö¤ê¤ó¤¿¤³¤ß¤Ã¤Ô¤ÎÄà¤ê¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¤Ï2022Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¤¿Äà¤ê»Õ¤Î´äºêÎÓÂÀÏº¤È¶¦±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£