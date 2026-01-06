きょうの山形県内は、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で明け方から日中にかけて断続的に雪が降り続きました。

【写真を見る】動物たちの雪への反応は様々！ きょうの山形県内は雪 峠越えるもあすにかけて落雪などに注意

雪の峠は越えましたがあす朝にかけて、屋根からの落雪や路面凍結に注意が必要です。

午前９時過ぎの鶴岡市です。横殴りの雪が降り、木々が大きく揺れています。道路標識などが雪に覆われ、ライトを付けて走行する車も見られます。

こちらは午前９時過ぎの河北町です。大粒の雪で視界が悪く、歩きながら傘に積もった雪を払う人や、雪の止み間にスノーダンプで雪かきをする人の姿も見られました。

街の人「河北町外から通勤しているが渋滞で凍結事故とか心配なのと通勤時間がいつもより時間がかかるのが心配」

きょうの県内は冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で明け方から日中にかけて断続的に雪が降りました。

午後４時現在の２４時間降雪量は尾花沢で３０センチ、肘折で２９センチ、米沢で２６センチとなっています。

■動物たちの雪への反応は様々！

この雪に、動物たちの反応も様々です。

突然の雪に驚いているのかはたまた喜んでいるのか、檻を駆け回っているのはポニーのサクラちゃんです。

多くの野生動物を飼育している河北児童動物園。

この時期、動物たちは寒さから身を守るためにモフモフとした冬毛に釤衣替え釤。普段とは違った魅力を観察することができます。

北海道以外に生息しているホンドギツネは、この寒さにまん丸になっていました。

きょうの雪の峠は越えましたがあすにかけて、なだれや屋根からの落雪、路面凍結に注意が必要です。