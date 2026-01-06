島根県東部を震源とする地震で、広島県内では震度4の揺れを観測しました。少なくとも3人がケガをしています。



6日午前10時19分ごろの広島市内の様子です。カメラが横に揺れています。震源地は島根県東部で、島根と鳥取では、最大震度5強を観測。県内では、広島市安芸区や安芸郡府中町、福山市、尾道市、庄原市など、11の市町で震度4を観測しました。



■庄原市民

「怖かったからテーブル押さえて座ってました」

「結構強い揺れで、子どもをかばう感じで、本棚の近くにいたので少し怖かったです」

「ガタガタガタガタって感じ。思ったより揺れてびっくりしました」





県庁では、職員たちが地震の対応に追われるさなかにも、断続的に地震が起きました。■新幹線アナウンス「地震が発生した影響でただいま停電の影響で止まっております」山陽新幹線では停電が発生。■塚原美緒 記者「広島駅新幹線口ですが、ご覧のように大変混雑しています。特に大きなスーツケースを持った方の姿が目立ちますね」新大阪から博多の間で一時運転を見合わせました。■利用客「横浜まで帰る予定だったんですけど、急遽止まったということでどうしようと思ってここに来ました」「新幹線が動いて、自分が乗れるようにしたい」6日午後1時に運転を再開しましたが、その後も列車に遅れが出ました。また、消防によると福山市で90代の女性が転倒しケガをしたほか、福山市と広島市のスーパーなどでは、地震の揺れで従業員の体に油がかかりあわせて2人が搬送されました。今回の地震の特徴について地震学の専門家は…。■広島大学 須田直樹 教授「この地域のおおよその力のかかり方として、水平方向に圧縮の力が卓越しています。断層面が垂直になっている断層がほとんどで、その水平方向の圧縮の力に対して垂直方向の断層が水平に動くタイプの地震」南海トラフ地震との関係については…。■広島大学 須田直樹 教授「比較的地震活動が活発な地域なんですね。南海トラフとの関係性を抜きにして、ここは内陸地震の危険性が常にあるというふうに考えていただくのがよくて、（南海トラフ地震とは）ある程度切り離して考えてもいいかなと」今後、広島県で警戒すべき点については…。■広島大学 須田直樹 教授「今回の発生した地震のあたり、それから庄原の島根県との県境のあたりでマグニチュード６クラスの地震が起こるということは（今後）10年、20年の中では十分あり得ることだと思います」須田教授は、引き続き内陸地震への注意を呼びかけています。【2026年1月6日放送】