　元乃木坂46メンバーで俳優の与田祐希（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。グループを卒業した2025年の振り返りと、2026年の抱負をつづるとともに、思い出の写真を公開した。一緒に写る芸能人の幅広さに、その交友関係が話題となっている。

　与田は「改めまして　明けましておめでとうございます」とあいさつし、「2025年　乃木坂46を卒業して環境はガラリと変わったけれど　昨年も素敵な作品、素敵な人たちと共に過ごす事ができました　お世話になった皆様、応援してくださった皆様　ありがとうございました！」と昨年を振り返り感謝の思いを伝えた。

　そして「2026年　楽しみながら、もがきながら、学びながら　大切に過ごしていけたらと思います　馬刺しもたくさん食べようと思います　今年もよろしくお願いします！皆様にとって幸せな一年になりますように」と新年の抱負をつづった。

　最後に「穏やかな年末年始と、昨年のプライベートの思い出の一部　残しとこっ」と、写真を多数投稿。乃木坂46のメンバーだけでなく、Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架、3時のヒロインのゆめっち、俳優の川津明日香、品川庄司の品川祐、ぱーてぃーちゃんの信子らとの写真を公開した。

　SNSではその交友関係の広さに「こんなにジャンルが違う方々と仲がいいのか！笑　流石です」「一緒に写ってるメンバーすごい！」「登場人物多すぎてびっくりした笑」「交友関係が幅広くてすごいな」「与田ちゃん交友関係広過ぎ！」など驚きの声が寄せられていた。