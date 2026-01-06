4児の母・東原亜希、長男のお茶目ショットに反響「お兄ちゃん可愛すぎませんか？笑」「笑った口元が亜紀ちゃんそっくり」
4児の母でタレントの東原亜希（43）が6日、自身のインスタグラムを更新。夫で柔道家の井上康生（47）や4人の子どもたちと過ごす正月の様子を公開した。
【写真】「息子くんが一番いいキャラだね」東原亜希が公開した長男のお茶目ショット ※4枚目
東原は「今年もよろしくお願いします（遅）やっと通常モード。韓国の記憶がすでに薄れてきていますが、年始もよく動きよく食べてあっという間に過ぎました。皆様にとっても素敵な一年になりますように」と新年のあいさつをつづり、井上にもたれかかる“ラブラブ”な夫婦2ショットを披露している。
ほかにも、井上と足の取り合いをする長女、山を登る双子の次女・三女の姿や、ペットボトルを使ってちゃめっ気あふれる長男の愛らしいショットなどもアップした。
家族で過ごす楽しげな姿に、コメント欄には「お兄ちゃん可愛すぎませんか？笑」「ご家族が本当に仲良しで羨ましいです」「素敵なご夫婦」「息子さんの笑った口元が亜紀ちゃんそっくり」「息子くんが一番いいキャラだね」などの声が寄せられている。
東原は、2008年に井上と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の次女、三女が誕生した。
