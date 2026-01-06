【ニューヨーク＝金子靖志、リオデジャネイロ＝大月美佳】米政府に身柄を拘束された南米ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は５日、米ニューヨークの連邦地裁に出廷した。

米ＣＮＮなどによると、麻薬密輸への関与など四つの罪を全て否認し、無罪を主張した。「私は今も大統領だ。（米政府に）拉致された」と述べ、拘束に関する合法性を争う姿勢を示した。

マドゥロ氏は、麻薬輸入の共謀▽麻薬テロの共謀▽機関銃や破壊装置の所持▽機関銃や破壊装置の所持に関する共謀――の四つの罪で起訴されている。ＣＮＮによれば、最高で終身刑の可能性があるという。

起訴状は、ベネズエラの指導者が２５年以上、米国に大量のコカインを密輸したと主張。マドゥロ氏は中心的役割を担い、麻薬犯罪組織と共謀し、コカイン数千トンを米国に流入させたなどとしている。

弁護側は裁判で、米軍による拘束を軍事行動による「拉致」だと指摘し、「合法性に重大な疑義がある」と強調した。マドゥロ氏は現職の国家元首で、米国の裁判で裁くこと自体が認められないと訴えた。

マドゥロ氏とともに拘束された妻シリア・フローレス氏も無罪を主張した。

次回審理は３月１７日に設定された。裁判は、米国の裁判所が米国法に基づき外国の国家元首を裁く権限を持つかが争点となる見通しで、審理は１年以上かかるとの見方も出ている。

暫定大統領「ベネズエラを前進させる」

一方、ベネズエラでは、マドゥロ政権で副大統領を務めたデルシー・ロドリゲス氏（５６）が５日、暫定大統領に正式に就任した。憲法に基づき、マドゥロ氏の職務を９０日間代行する。国会承認があれば、任期をさらに９０日間延長できる。

宣誓式でロドリゲス氏は、「脅威に満ちた困難な時期に、ベネズエラを前進させることを誓う」と述べた。マドゥロ氏を「憲法上の大統領」と位置づけた上で、「米国で人質となっていることへの深い悲しみがある」とも語った。

国連安全保障理事会が５日に開いた緊急会合では、米国に対して国連憲章の順守を求める声が相次いだ。米国の代表はマドゥロ氏の拘束について、麻薬密輸事件に関する「合法的な法執行だ」と述べ、正当性を主張した。ベネズエラの友好国であるロシアと中国は、米国の軍事作戦は国際法違反だとし、マドゥロ氏らの即時解放を求めた。