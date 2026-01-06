俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。舞台での驚きの出来事を明かした。

番組では“京本政樹のスター伝説”として驚きのエピソードを紹介。「カーテンコールでファンに刺されかけた」と明かされ、自身にとって初の現代劇となった舞台「キネマの天地」に出演した際のことだと打ち明けた。

舞台初日のカーテンコールで、主演だったために最初に1人で登場すると、なぜか舞台の上に白いドレスを着た女性が花束を手に立っていたという。

京本が気にせずあいさつをしていると、女性が隣に並んでいたとし「誰もなんで制しなかったんだって思うけど、もう立っちゃっているからしようがないじゃない」「とりあえず受け取るしかないなと」と花束を受け取ろうとすると、「花束の中からね、ナイフが」現れたとした。

「怖ー！みたいな」としたものの、素手でナイフを払いのけ、すぐさま転がったナイフを拾って体の後ろに隠してみせた。すると女性は泣き崩れ、京本は「その女の子、しょうがないから、袖の方まで…」連れて行った。その後は自身のあいさつを行い、他の出演者を呼びこんであいさつ、最後に自身の再度のあいさつを終え、ようやく幕が下りたという。

ナイフを手にしたまま袖に戻ると、夏木マリや加賀まりこといった共演者らが泣き崩れている女性を取り囲んでいた。何があったのかと聞かれた京本が「これが…」とナイフを見せると、ようやく「“警察！”ってなって」と振り返った。

その後は警察が来て実地検証などが行われたという。舞台「キネマの天地」にもサスペンス的な要素が含まれていたために「その舞台を再現しているような」体験だったと語った。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花から、ナイフを冷静に払うことができたのは役でそういう経験をしてきたからかとの質問され、「それはあるかもしれない」と明言。「あまり驚かなかったっていうか」と冷静に話した。

またその舞台を当時俳優の真田広之の付き人をしていた堤真一が勉強のため見に来ていたと言い、その出来事を「堤くんはどうも覚えているらしい」とも語った。