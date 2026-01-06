ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬はフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が受賞。最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースにも選出された（年齢、所属は２０２５年時点の表記）。授賞式は１月２６日に行われる。

蓋を開ければ圧勝だった。有効投票数２４８票のうち、９割を超える２２６票を獲得。フォーエバーヤングが年度代表馬に輝いた。ＪＲＡ未出走馬は１９９９年のエルコンドルパサー以来となる２度目。期間内に芝未出走馬の受賞は史上初だ。「ＪＲＡでの出走がない中で、このような賞をいただけたことは、彼が成し遂げたことの偉大さの証明だと思いますので、大変うれしく思っております」と矢作調教師は喜びをかみしめた。

強い思いが最高の形で結実した。国内外でＧ１級競走２勝を含む重賞４勝を挙げながらも２４年は特別賞どまり。矢作師は「部門賞を取れなかったのは残念。今年は年度代表馬を目指すぐらいの気持ちでいきたい」と言葉を絞り出した。悔しさから始まった一年の始動戦はサウジＣ。香港のロマンチックウォリアーとの死闘を制し、賞金１０００万ドル（約１５億７０２０万円）を獲得した。

秋はダートの世界最高峰、ＢＣクラシックに２年連続で挑戦。その直前にスポーツ報知のインタビューできっぱりと言い切った。「勝って、年度代表馬を取りたい」。好位から堂々と抜け出し、難攻不落の分厚い壁を打ち崩す完勝。米競馬の年度代表表彰「エクリプス賞」でもダート古牡馬部門の最終候補３頭にノミネートされている。「厩舎として続けてきた挑戦が評価されたことが大変うれしいです」。まさに究極の有言実行だった。

今年も戦いは続く。春は連覇を狙うサウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）、昨年唯一の敗戦で雪辱を期すドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場）に参戦。その後は芝参戦も選択肢にある。「今後もこの賞に恥じないような成績を残していけるよう、精いっぱい努力いたします」とトレーナー。総獲得賞金も２９億９３５０万４９００円とすでに歴代最多を塗り替えた。道なき道を突き進む２６年。多くのファンの夢を乗せ、日本競馬の強さを世界へ伝える。（山本 武志）