波崎天結2nd写真集『丸みの誘惑』1月30日に発売！ バリ島で魅せた過去最大露出の“究極ボディ”

株式会社KADOKAWAは、“令和の美脚クイーン”として注目を集め、早稲田大学卒業生としても知られているグラビアアイドル・波崎天結の2nd写真集『丸みの誘惑』を2026年1月30日（金）に発売。

「自分にできる最大のグラビア」を突き詰め、全編が彼女の代名詞である“丸み”を強調した構成となっている。彼女の強みである美脚からヒップ、バストに至るまで、柔らかな曲線美を最大限に引き出した一冊だという。

波崎天結（C）KADOKAWA （C）NYプロダクション PHOTO/田中智久

タイトルの『丸みの誘惑』は本人による命名。「このタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを、中の写真で最大限に表現しています」とのことで、自らセレクトしたカットには、過去最大露出となる限界ギリギリのショットが並ぶ。

ロケ地は初訪問となるインドネシア・バリ島。クタビーチ近隣のリゾートホテルや南国情緒あふれるヴィラを貸し切り、開放的な環境で撮影が行われた。

表紙には、ラベンダー色のランジェリーを纏い、豊かなバストラインとアンニュイな表情が印象的なカットを採用。写真の選定から構図の細部にまで本人のこだわりが反映されているほか、初のエッセイも収録されている。

各書店での特典も充実している。「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」、大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典を用意。高画質PDF特典付きの電子版も同時発売となる。

さらに、発売記念イベントとして、2026年2月8日に都内でお渡し会を開催。

また、1月30日（金）10:00～から2月15日（日）まで大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」ではパネル展が行われ、サイン入りパネルが当たる抽選キャンペーンも実施される。

【プロフィール】

波崎天結（はざき・あゆ）

2000年10月18日生まれ 東京都出身

早稲田大学卒業

グラビア・オブ・ザ・イヤー2024ネクスト・ブレイク賞受賞。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」。グラビアアイドルとして2023年にデビューし、写真集・DVD・雑誌・トレカ・カレンダーなどマルチに活躍。「アニメクラシックス」コスプレユニット「Teamクラ・コス」にてドロンジョ役を担当。趣味は少女漫画とアニメ鑑賞。

波崎天結さんコメント

初めての海外撮影でドキドキしながらも、5日間楽しく撮影ができました。

2nd写真集では『丸みの誘惑』というタイトルに込めた柔らかさと色っぽさを最大限に表現しています。

想像を掻き立てるような仕草や挑戦的でセクシーな表情にもこだわり、今の私にできることをすべて詰め込んだ1冊になりました。

たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。

【限定特典情報】

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展特典】

2026年1月30日（金）10:00～2月15日（日）営業終了

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

発売日である2026年1月30日（金）よりAmazonほか各ストアで販売

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

発売記念お渡し会 開催決定！

お渡し会 概要

日程：2026年2月8日（日）開催

場所：都内

時間：（1）11:30～ （2）12:30～ （3）14:30～ （4）15:30～

イベントURL：https://hazakiayuphotobook.stores.jp

※各部ごとに異なる衣装で登場します。衣装はいずれも水着またはランジェリーです。

お渡し会 特典内容

【１冊券】

・サインなし写真集1冊（ご本人よりお渡し）

【３冊券】

・サイン入り写真集1冊（ご本人よりお渡し）

・通常本2冊

【５冊券】

・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）

・通常本4冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットお礼コメントチェキ

【10冊券】

・サイン入り写真集1冊（その場でご本人から直筆メッセージ入れ＋ご本人よりお渡し）

・通常本9冊

・本人1ショットか2ショット携帯撮影1枚

・本人1ショットお礼コメントチェキ

・私物にサイン

・お客様の携帯で動画撮影10秒か、お客様の一眼レフカメラか携帯で静止画で本人を撮影（持ち時間30秒）

・キスマーク（その場で直接、写真集にキス）

※各券種、数に限りございますので無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置き等は不可となります。

【クレジット】

（C）KADOKAWA （C）NYプロダクション PHOTO/田中智久