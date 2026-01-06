【2026年 勇往邁進する 午年生まれの企業トップたち】石油資源開発会長 藤田昌宏さん
当社は石油・天然ガスのE&P（探鉱・開発・生産）を通じて、エネルギーの安定供給に貢献してきました。今後も引き続き、日本のエネルギー安全保障の確立や維持に向け、産業界や国民が必要としているエネルギーを供給する責任を果たしていく考えです。
われわれはバイオマスや太陽光など、再生可能エネルギーの開発にも積極的に取り組んでいますが、特に天然ガスの果たす役割はまだまだ大きいと考えています。天然ガスはエネルギーの安定供給に欠かせないものであり、それにCCS（二酸化炭素＝CO2の回収・貯留）やCCUS（CO2の回収・有効活用・貯留）を組み合わせていくことで、カーボンニュートラル社会の実現を目指しています。
現在は政府が進める「先進的CCS事業」9案件のうち3つに参画しており、北海道・苫小牧では試掘作業が始まっています。当社にとって2026年は重要な1年になりそうです。
（東京・丸の内の本社にて）
続きは本誌で
