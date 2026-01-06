欧州株　英ＦＴが再び高値更新、一方で米株先物は反落
東京時間18:03現在
英ＦＴＳＥ100　 10063.31（+58.74　+0.59%）
独ＤＡＸ　　24880.40（+11.71　+0.05%）
仏ＣＡＣ40　 8192.67（-18.83　-0.23%）
スイスＳＭＩ　 13224.55（-22.77　-0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間18:03現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49119.00（-109.00　-0.22%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6937.00（-6.75　-0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25572.75（-5.00　-0.02%）