欧州株 英ＦＴが再び高値更新、一方で米株先物は反落
欧州株 英ＦＴが再び高値更新、一方で米株先物は反落
東京時間18:03現在
英ＦＴＳＥ100 10063.31（+58.74 +0.59%）
独ＤＡＸ 24880.40（+11.71 +0.05%）
仏ＣＡＣ40 8192.67（-18.83 -0.23%）
スイスＳＭＩ 13224.55（-22.77 -0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:03現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49119.00（-109.00 -0.22%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6937.00（-6.75 -0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25572.75（-5.00 -0.02%）
東京時間18:03現在
英ＦＴＳＥ100 10063.31（+58.74 +0.59%）
独ＤＡＸ 24880.40（+11.71 +0.05%）
仏ＣＡＣ40 8192.67（-18.83 -0.23%）
スイスＳＭＩ 13224.55（-22.77 -0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:03現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49119.00（-109.00 -0.22%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6937.00（-6.75 -0.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25572.75（-5.00 -0.02%）