ドイツ各州ごとの１２月ＣＰＩ、伸び鈍化が相次ぐ＝ロンドン為替



ドイツ各州ごとの12月消費者物価指数（ＣＰＩ）が以下のように一部発表されている。



ノルトライン＝ヴェストファーレン州 CPI +1.8%（前年同月比）前回値：+2.3%

ザクセン州 CPI +1.9%（前年同月比）前回値：+2.2%



いずれも前年比の伸び鈍化が示されており、日本時間午後10時発表の全国版でも同様の結果が想定される。市場予想は+2.1％と前回の+2.3％から低下する見込み。焦点はコアの伸び鈍化で、予想段階では+2.2％と前回の+2.6％からかなり大幅な低下が想定されている。ユーロ相場は各主要通貨に対して上値重く推移している。



EUR/USD 1.1720 EUR/JPY 183.13 EUR/GBP 0.8650

