ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７１、伊７０ｂｐ 目立った変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.849
フランス 3.558（+71）
イタリア 3.546（+70）
スペイン 3.277（+43）
オランダ 2.959（+11）
ギリシャ 3.428（+58）
ポルトガル 3.147（+30）
ベルギー 3.338（+49）
オーストリア 3.1（+25）
アイルランド 3.004（+16）
フィンランド 3.156（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
