ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７１、伊７０ｂｐ　目立った変化みられず
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.849
フランス　　　3.558（+71）
イタリア　　　3.546（+70）
スペイン　　　3.277（+43）
オランダ　　　2.959（+11）
ギリシャ　　　3.428（+58）
ポルトガル　　　3.147（+30）
ベルギー　　　3.338（+49）
オーストリア　3.1（+25）
アイルランド　3.004（+16）
フィンランド　3.156（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）