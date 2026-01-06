阪神・石井大智投手（28）が4日放送のABCテレビ「ぺこぱのまるスポ」に出演。25年シーズンでプロ野球記録を更新するなど大躍進だった自身への“ご褒美”を明かした。

石井はストラックアウト形式でトークテーマが決まるゲームに挑戦。「ネット記事になりそうな爆弾発言」がテーマになると「まあちょっと、自分のご褒美じゃないですけど、時計を買わせてもらいまして」と明かした。

金額を聞かれると「えー、でも、150万ぐらいの。ロレックスを」とぶっちゃけ、共演者を盛り上げた。

石井は昨季53試合に登板し、防御率は驚異の0・17。自責点のある投手ではプロ野球史上初の防御率0・1点台を記録した。勝ちパターンの一角を担って猛虎が誇る鉄壁のリリーフ陣をけん引し、リーグ優勝の原動力に。レギュラーシーズンで失点を許したのは、4月4日巨人戦（東京ドーム）の1試合だけで、プロ野球記録を大幅に更新する50試合連続無失点を記録。記録を継続させたまま、レギュラーシーズンを終えた。契約更改では年俸8200万円から1億1800万円アップの2億円（金額は推定）でサインした。