今夜、日本海側の雪は一旦止みますが、あすの午後から再び雪で大雪になる所もありそうです。

低気圧が発達しながら日本海をすすみ、寒冷前線が北日本を通過するでしょう。このため、北日本では午後から雪が降り、日本海側では雷を伴って強く降る所もありそうです。北陸も雷雨になりそうです。地震があった山陰はにわか雨やにわか雪があるでしょう。

一方、太平洋側は雲が多いものの、晴れ間もありそうです。ただ、関東沖にできる低気圧の影響で、関東南部は午前中、雪や雨の降る所があります。ただ、積もるような降り方はしない見込みです。

あす朝の気温はけさと同じくらいでしょう。昼間はきょうより高くなる所が多いですが、東京はきょうより寒くなるでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ： 2℃ 釧路： 1℃

青森 ： 5℃ 盛岡： 1℃

仙台 ： 7℃ 新潟： 8℃

長野 ： 6℃ 金沢：10℃

名古屋：10℃ 東京： 8℃

大阪 ：11℃ 岡山：12℃

広島 ：12℃ 松江：11℃

高知 ：15℃ 福岡：12℃

鹿児島：15℃ 那覇：17℃

今度の三連休は、冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が流れこんできます。このため、西日本も含めて日本海側で大雪のおそれがありそうです。成人の日で移動される方は、交通機関への影響にご注意ください。