µð¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í3¿Í¤òÊ¬ÀÏ¡¡±¦ÏÓ¥Þ¥¿¤ÏÈïËÜÎÝÂÇÎ¨0¡¦45¤Î¹äÏÓ¡¡ÂçË¤¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³èÌöºÑ¤ß
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¥»¡¢¥Ñ12µåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì½ªÎ»¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÉâÄÀ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤¬³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡£º£µ¨¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤ÏÅêÂÇ¤Ç3¿Í¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê28¡á±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë01¡¢ÂÎ½Å94¥¥í¡Ë
¡¡Ä¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹160¥¥íÄ¶¤ÎÄ¾µå¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¡£16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ17ÈÖÌÜ¡Ë¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆþÃÄ¡£18Ç¯¤ÎMLB¼ã¼ê¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡ÊÍË¾³ô¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç100¿ÍÃæ9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Âç´ï¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥¢·³¡¢¥ì¥¤¥º¤Î2µåÃÄ¤Ç·×10»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨13¡¦50¡£°ìÊý¤Ç3A¤Ç¤Ï19»î¹ç¤Ç8¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦80¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÁà¤ê¡¢61¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç75»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï11¡¦07¡£
¡¡µð¿Í¤ÇÈë¤á¤¿¤ëÁÇ¼Á¤¬³«²Ö¤¹¤ì¤Ð¡¢15Ç¯¥Þ¥¤¥³¥é¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î2·å¾¡Íø¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡þ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê26¡á±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢ÂÎ½Å101¥¥í¡Ë
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®160¥¥í¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤â´ïÍÑ¤Ë°·¤¤¡¢ÂçÊø¤ì¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼K¡×¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤»°¿¶Ã¥¼èÇ½ÎÏ¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼3A¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢67²ó1/3¤Ç93Ã¥»°¿¶¤ÈÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï12¡¦43¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»¤Ç¤â515²ó¤òÅê¤²¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë553Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢Ã¥»°¿¶Î¨9¡¦66¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»515²ó¤òÅê¤²¤ÆÈïËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«26ËÜ¡£1»î¹ç¡Ê9¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë´¹»»¤Ç0¡¦45ËÜ¤·¤«µö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£26ºÐ¤ÈÇ¯Îð¤â¼ã¤¤ÀèÈ¯¸õÊä¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¡þ¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê30¡á±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢ÂÎ½Å102¥¥í¡Ë
¡¡°ì¡¢»°ÎÝ¤¬ËÜ¿¦¤Ç±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤È½Å¤Ê¤ë¡£ÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿4ÈÖÂÇ¼Ô¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î20Ç¯8·î30Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êËÜÎÝÂÇ¡£9·î5Æü¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤«¤é¤Ï5»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10»î¹ç°ÊÆâ¤Ç¤ÏÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó25ËÜÎÝÂÇ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï47È¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»¤Ï161È¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î19Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ë½Ð¾ì¡£11·î12Æü¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤ÆÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤ÆÂç²ñ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÏÆ±¤¸Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£