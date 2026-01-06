timelesz・篠塚大輝の“初冠番組”が誕生！「バラバラマンスリー」1月のラインナップ解禁

平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：55〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年1月のラインナップが解禁された。

本日1月6日（火）からスタートするのは――

・火曜『岡野陽一の負けてもウマい飯』＜MC：岡野陽一＞

・水曜『サーヤ・たけるの偏見と統計』＜MC：ラランド・サーヤ、東京ホテイソン・たける＞

・木曜『スポンジ・シノ』＜MC：timelesz・篠塚大輝＞

――という3本の新コンテンツだ。（※月曜は過去のマンスリー企画傑作編を放送）

火曜に誕生する『岡野陽一の負けてもウマい飯』は、ギャンブル好き芸人・岡野陽一が“負けウマグルメ”を探すグルメドキュメントバラエティー。

「勝って味わう飯がウマいのは当たり前。負けてもウマい飯を食べられる店こそが本当に良い店」という視点から、ギャンブルで負けた直後の岡野陽一が負けウマグルメを探していく。

ボートレース場や競馬場の近くの居酒屋には、負けた体に染み渡る酒や財布にやさしい料理、そして傷心を解きほぐす店主や常連さんとの会話があふれている。安くてウマい料理をいただきながら、岡野陽一が常連さんに“負けから学んだこと”を聞いていくと、そこには珠玉の言葉が。

「今日、負けても、長い人生で勝てばいい！」と感じられる味わい深い番組だ。

岡野は、「負けの先輩方と至極の時間を過ごさせていただきました！ 10分の番組ですが、たぶん5時間くらい飲んで食べたと思います！ 帰り道に私は思いました。“あぁ、今日も勝ったな”と」と感想をしみじみ。担当の寒川拓郎ディレクターは、「岡野さんはロケ後に常連さんに気に入られて2軒目に連れて行かれていました」と撮影秘話を明かしている。

水曜に登場するのは、同い年の2人――ラランド・サーヤと東京ホテイソン・たけるが初のMCタッグを組む『サーヤ・たけるの偏見と統計』。

「身長を聞かれて170cmと答える人は、本当は168cm」「モテる男性ほどしゃべりが遅い」など、根拠のない偏見を持ち寄ってトーク。その偏見が正しいのか、はたまたただの勝手な偏見なのか。専門家監修のもと、統計をとって検証する。

サーヤは「めっちゃ面白かった！ 調査方法がぜんぶ面白かった。いきなりストリートで身長測るとか、男性に話を聞いてしゃべる速度を計るとか。偏見を偏見で終わらせない、アカデミックな番組だと思います！」と企画の面白さに太鼓判。

たけるも「ほかの番組だと偏見を投げっぱなしのことが多いけど、ちゃんとデータを出してくれる番組。皆さん見て、気を引き締めてください！」と呼びかけている。

◆timelesz・篠塚大輝の初冠番組！

木曜には、timelesz・篠塚大輝の初冠番組『スポンジ・シノ』が登場。

ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらに飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していく番組だ。

その道のプロを講師として招き、知られざるエンターテインメントの“ルール“や“熟練の技術“を学ぶ。

秦一貴プロデューサーは、「収録ではスタッフの想像をはるかに超える吸収力で、良い意味で現場が騒然としました。かわいいスポンジの被りものにも注目です！」と篠塚のポテンシャルの高さに驚いたことを明かしている。