　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 129(　　 129)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 114(　　 114)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　23(　　　23)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 403(　　 365)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　50(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1278(　　1278)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　30(　　　30)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 338(　　 338)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 996(　　 370)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　17)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 101(　　　55)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2668(　　1198)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 367(　　 245)
　　　　　 　 　 3月限　　　 46334(　 21502)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 333(　　 183)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 3)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1504(　　 604)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 127(　　　71)
　　　　　 　 　 3月限　　　 29855(　 13695)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 135(　　 135)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　99(　　　99)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2724(　　2724)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 516(　　 516)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 320(　　 320)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　 3月限　　　 16931(　 16931)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース