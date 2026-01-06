主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 129( 129)
TOPIX先物 3月限 114( 114)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 23( 23)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 403( 365)
TOPIX先物 3月限 50( 0)
日経225ミニ 3月限 1278( 1278)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 0)
TOPIX先物 3月限 30( 30)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 338( 338)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 996( 370)
6月限 25( 17)
TOPIX先物 3月限 101( 55)
日経225ミニ 1月限 2668( 1198)
2月限 367( 245)
3月限 46334( 21502)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 333( 183)
6月限 7( 3)
日経225ミニ 1月限 1504( 604)
2月限 127( 71)
3月限 29855( 13695)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 135( 135)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 99( 99)
2月限 26( 26)
3月限 2724( 2724)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 516( 516)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 1月限 320( 320)
2月限 31( 31)
3月限 16931( 16931)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
