主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3748( 1063)
TOPIX先物 3月限 1301( 956)
日経225ミニ 1月限 3000( 0)
3月限 2829( 2757)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1306( 475)
TOPIX先物 3月限 585( 502)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 914( 413)
TOPIX先物 3月限 1650( 435)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
3月限 30( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 976( 520)
TOPIX先物 3月限 2025( 1408)
日経225ミニ 3月限 2987( 2857)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 404( 337)
TOPIX先物 3月限 877( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12( 0)
日経225ミニ 1月限 400( 400)
3月限 2332( 2332)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1864( 990)
6月限 14( 12)
TOPIX先物 3月限 828( 462)
日経225ミニ 1月限 4694( 1726)
2月限 527( 303)
3月限 65218( 32588)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 872( 604)
6月限 12( 12)
日経225ミニ 1月限 2779( 867)
2月限 345( 187)
3月限 32255( 17287)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 5)
日経225ミニ 1月限 286( 286)
2月限 74( 74)
3月限 4065( 4065)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1064( 1064)
6月限 54( 54)
日経225ミニ 1月限 693( 693)
2月限 112( 112)
3月限 29517( 29517)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
