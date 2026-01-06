　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3748(　　1063)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1301(　　 956)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2829(　　2757)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1306(　　 475)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 585(　　 502)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 914(　　 413)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1650(　　 435)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　30(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 976(　　 520)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2025(　　1408)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2987(　　2857)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 404(　　 337)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 877(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　12(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 400(　　 400)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2332(　　2332)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1864(　　 990)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 828(　　 462)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4694(　　1726)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 527(　　 303)
　　　　　 　 　 3月限　　　 65218(　 32588)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 872(　　 604)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2779(　　 867)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 345(　　 187)
　　　　　 　 　 3月限　　　 32255(　 17287)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 286(　　 286)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　74(　　　74)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4065(　　4065)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1064(　　1064)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　54(　　　54)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 693(　　 693)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 112(　　 112)
　　　　　 　 　 3月限　　　 29517(　 29517)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

