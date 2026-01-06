外国証券 先物取引高情報まとめ（1月6日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6708( 6648)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 8548( 8447)
日経225ミニ 1月限 3203( 3203)
2月限 243( 243)
3月限 132330( 132330)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3664( 3663)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 6775( 6775)
日経225ミニ 1月限 1285( 1285)
2月限 183( 183)
3月限 53461( 53461)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 0)
TOPIX先物 3月限 345( 319)
日経225ミニ 3月限 710( 710)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 399( 362)
TOPIX先物 3月限 1869( 1845)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
3月限 3333( 3281)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 812( 806)
TOPIX先物 3月限 1260( 1260)
日経225ミニ 1月限 300( 300)
2月限 9( 9)
3月限 5627( 5627)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 639( 639)
TOPIX先物 3月限 893( 893)
日経225ミニ 3月限 1368( 1368)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2420( 2420)
TOPIX先物 3月限 3933( 3933)
日経225ミニ 1月限 1833( 1833)
3月限 25938( 25938)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 894( 193)
TOPIX先物 3月限 679( 652)
日経225ミニ 3月限 966( 966)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 184( 124)
TOPIX先物 3月限 287( 287)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 186( 186)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 289( 289)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
2月限 47( 47)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6708( 6648)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 8548( 8447)
日経225ミニ 1月限 3203( 3203)
2月限 243( 243)
3月限 132330( 132330)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3664( 3663)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 6775( 6775)
日経225ミニ 1月限 1285( 1285)
2月限 183( 183)
3月限 53461( 53461)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 0)
TOPIX先物 3月限 345( 319)
日経225ミニ 3月限 710( 710)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 399( 362)
TOPIX先物 3月限 1869( 1845)
日経225ミニ 1月限 2( 2)
3月限 3333( 3281)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 812( 806)
TOPIX先物 3月限 1260( 1260)
日経225ミニ 1月限 300( 300)
2月限 9( 9)
3月限 5627( 5627)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 639( 639)
TOPIX先物 3月限 893( 893)
日経225ミニ 3月限 1368( 1368)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2420( 2420)
TOPIX先物 3月限 3933( 3933)
日経225ミニ 1月限 1833( 1833)
3月限 25938( 25938)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 894( 193)
TOPIX先物 3月限 679( 652)
日経225ミニ 3月限 966( 966)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 184( 124)
TOPIX先物 3月限 287( 287)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 186( 186)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 289( 289)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
2月限 47( 47)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース