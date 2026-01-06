　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6708(　　6648)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8548(　　8447)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3203(　　3203)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 243(　　 243)
　　　　　 　 　 3月限　　　132330(　132330)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3664(　　3663)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6775(　　6775)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1285(　　1285)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 183(　　 183)
　　　　　 　 　 3月限　　　 53461(　 53461)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 345(　　 319)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 710(　　 710)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 399(　　 362)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1869(　　1845)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3333(　　3281)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 812(　　 806)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1260(　　1260)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 300(　　 300)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5627(　　5627)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 639(　　 639)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 893(　　 893)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1368(　　1368)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2420(　　2420)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3933(　　3933)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1833(　　1833)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25938(　 25938)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 894(　　 193)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 679(　　 652)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 966(　　 966)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 184(　　 124)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 287(　　 287)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 186(　　 186)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 289(　　 289)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　47(　　　47)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

