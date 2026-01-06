　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 14884(　 13304)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 22383(　 21557)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　8398(　　6398)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1355(　　 355)
　　　　　 　 　 3月限　　　176694(　176669)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12656(　 11774)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 117(　　 117)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 25245(　 24545)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 12522(　　6022)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 384(　　 384)
　　　　　 　 　 3月限　　　128038(　128013)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2672(　　 892)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3124(　　2534)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 12002(　　　 2)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6429(　　6429)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1520(　　1103)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8760(　　6569)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5898(　　5884)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2960(　　2231)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10269(　　6870)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3034(　　　34)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9161(　　9161)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4003(　　2172)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5269(　　4343)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6127(　　6127)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5943(　　5709)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 13217(　 12330)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6194(　　4074)
　　　　　 　 　 3月限　　　 61582(　 61582)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 603(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 494(　　 494)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 700(　　　 0)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 700(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 278(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1819(　　 671)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 700(　　　 0)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 700(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 712(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　7120(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 350(　　 350)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1366(　　1366)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　26(　　　26)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース