外国証券 先物取引高情報まとめ（1月6日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 14884( 13304)
6月限 15( 15)
TOPIX先物 3月限 22383( 21557)
日経225ミニ 1月限 8398( 6398)
2月限 1355( 355)
3月限 176694( 176669)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12656( 11774)
6月限 117( 117)
TOPIX先物 3月限 25245( 24545)
日経225ミニ 1月限 12522( 6022)
2月限 384( 384)
3月限 128038( 128013)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2672( 892)
TOPIX先物 3月限 3124( 2534)
日経225ミニ 1月限 12002( 2)
3月限 6429( 6429)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1520( 1103)
TOPIX先物 3月限 8760( 6569)
日経225ミニ 1月限 8( 8)
2月限 1( 1)
3月限 5898( 5884)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2960( 2231)
TOPIX先物 3月限 10269( 6870)
日経225ミニ 1月限 3034( 34)
2月限 1000( 0)
3月限 9161( 9161)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4003( 2172)
TOPIX先物 3月限 5269( 4343)
日経225ミニ 1月限 1000( 0)
3月限 6127( 6127)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5943( 5709)
TOPIX先物 3月限 13217( 12330)
日経225ミニ 1月限 6194( 4074)
3月限 61582( 61582)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 603( 0)
TOPIX先物 3月限 494( 494)
日経225ミニ 1月限 700( 0)
2月限 700( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 278( 0)
TOPIX先物 3月限 1819( 671)
日経225ミニ 1月限 700( 0)
2月限 700( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 712( 0)
日経225ミニ 1月限 7120( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 350( 350)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 1366( 1366)
日経225ミニ 1月限 10( 10)
2月限 26( 26)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
