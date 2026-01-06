

日経平均株価

始値 52157.22

高値 52523.77

安値 52024.62

大引け 52518.08(前日比 +685.28 、 +1.32％ )



売買高 24億6487万株 (東証プライム概算)

売買代金 6兆2015億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は大幅続伸、強気一辺倒で一気に史上最高値更新

２．欧州の株価指数が最高値、米国もダウ最高値でリスクオン

３．ベネズエラ攻撃は悪材料視されず、エネルギー関連株刺激

４．半導体主力株高く日経平均押し上げ、TOPIXは連日最高値

５．84％の銘柄が上昇し、売買代金は久し振りに6兆円台乗せ



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比594ドル高と大幅に続伸した。トランプ米政権のベネズエラ攻撃を受けて石油関連株を中心に買いが優勢となった。



東京市場では、リスク選好の流れが強まり、日経平均株価は5万2000円台半ばまで水準を切り上げ史上最高値更新となった。





6日の東京市場は、終始強気一辺倒の地合いとなった。前日の欧州株市場では主要600社で構成されるストックス・ヨーロッパ600指数が最高値を更新、米国株市場でもNYダウが最高値をつけるなど、世界的な株高の流れに東京市場も乗る形となった。米国によるベネズエラ攻撃は地政学リスクとしては意識されず、逆に石油やプラント株などのエネルギー関連株に買いを誘導する背景となった。また、日経平均寄与度の高い値がさの半導体関連も前日に続き投資資金を誘引する銘柄が多かった。なお、TOPIXの方は連日の最高値更新となっている。個別株も値上がり銘柄数がプライム市場全体の84％を占めるなど非常に買い気の強い地合いだった。また、売買代金は6兆円台に乗せ、これは昨年12月19日以来の高水準となった。



個別では、売買代金トップとなったキオクシアホールディングス<285A>が朝安後に切り返しプラス圏で引けたほか、ディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>など半導体製造装置関連の主力株が軒並み上昇。東京電力ホールディングス<9501>が買われ、三菱重工業<7011>も値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>などメガバンクが高く、ファーストリテイリング<9983>も買いを集めた。ＪＸ金属<5016>も物色人気。久光製薬<4530>がストップ高、ネクステージ<3186>、大阪チタニウムテクノロジーズ<5726>、東洋エンジニアリング<6330>などが値を飛ばした。



半面、住友電気工業<5802>が軟調、中部電力<9502>が急落、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ<6525>、イビデン<4062>などが売り物に押された。養命酒製造<2540>が大幅安、アドバンスクリエイト<8798>、クスリのアオキホールディングス<3549>、セイコーグループ<8050>などの下げも目立つ。ＧＭＯインターネット<4784>も値を下げた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ファストリ <9983>、ＳＢＧ <9984>、信越化 <4063>、東エレク <8035>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約372円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は中外薬 <4519>、イビデン <4062>、第一三共 <4568>、大塚ＨＤ <4578>、住友電 <5802>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約52円。



東証33業種のうち31業種が上昇し、下落は医薬品、電気・ガスの2業種のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)石油・石炭、(2)証券・商品、(3)不動産業、(4)銀行業、(5)鉱業。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)鉄鋼、(2)食料品、(3)ゴム製品、(4)小売業、(5)陸運業。



■個別材料株



△ジーエヌアイ <2160> [東証Ｇ]

中国での肝線維症治療薬の新薬承認申請に向けた事前協議を完了。

△ＲＯＸＸ <241A> [東証Ｇ]

「Ｚキャリア ＡＩ面接官」がみずほＦＧのキャリア採用に導入決定。

△ネクステージ <3186> [東証Ｐ]

今期最終益は4期ぶり最高益更新へ。

△ランシステム <3326> [東証Ｓ]

株主優待制度の拡充を発表。

△久光薬 <4530> [東証Ｐ]

ＭＢＯによる非公開化報道「検討は事実」と開示。

△ＮＣＤ <4783> [東証Ｓ]

アセンダー・キャピタルによる株式買い増しで思惑。

△ステラファ <4888> [東証Ｇ]

ＢＮＣＴによる深部がん治療実現を目指す研究開発プロジェクトに参加。

△ＥＮＥＯＳ <5020> [東証Ｐ]

米国のベネズエラ攻撃を受けWTI価格は上昇。

△住友鉱 <5713> [東証Ｐ]

地政学リスク高まり金価格が上昇。

△ウシオ電 <6925> [東証Ｐ]

モルガン・スタンレーMUFG証券が投資判断を引き上げ。



▼ワークマン <7564> [東証Ｓ]

12月既存店売上高が10ヵ月ぶり前年下回る。

▼中部電 <9502> [東証Ｐ]

浜岡原発の地震評価に不正な手法と発表。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)久光薬 <4530>、(2)ネクステージ <3186>、(3)大阪チタ <5726>、(4)ウシオ電 <6925>、(5)東洋エンジ <6330>、(6)日鉄鉱 <1515>、(7)東邦鉛 <5707>、(8)高圧ガス <4097>、(9)芝浦 <6590>、(10)サイゼリヤ <7581>。

値下がり率上位10傑は(1)中部電 <9502>、(2)養命酒 <2540>、(3)ブイキューブ <3681>、(4)Ａクリエイト <8798>、(5)クスリアオキ <3549>、(6)セイコーＧ <8050>、(7)エンプラス <6961>、(8)ハイデ日高 <7611>、(9)マルマエ <6264>、(10)ＧＭＯインタ <4784>。



【大引け】



日経平均は前日比685.28円(1.32％)高の5万2518.08円。ＴＯＰＩＸは前日比60.92(1.75％)高の3538.44。出来高は概算で24億6487万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1349、値下がり銘柄数は223となった。東証グロース250指数は690.65ポイント(13.02ポイント高)。



［2026年1月6日］





株探ニュース

