「日経225オプション」1月限プット手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 14( 14)
SBI証券 44( 10)
松井証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
野村証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 13( 11)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SBI証券 15( 9)
JPモルガン証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
SBI証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 6( 6)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
