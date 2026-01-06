「日経225オプション」1月限プット手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 267( 242)
野村証券 135( 135)
BNPパリバ証券 465( 65)
ソシエテジェネラル証券 52( 52)
SBI証券 77( 45)
松井証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 23( 23)
楽天証券 20( 20)
岩井コスモ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
ドイツ証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
広田証券 1( 1)
ビーオブエー証券 566( 0)
大和証券 25( 0)
◯5万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
広田証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 23( 23)
BNPパリバ証券 12( 12)
ドイツ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 41( 41)
JPモルガン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
BNPパリバ証券 13( 13)
SBI証券 16( 10)
松井証券 8( 8)
岩井コスモ証券 2( 2)
ドイツ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
広田証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 457( 257)
ソシエテジェネラル証券 75( 75)
大和証券 155( 75)
SBI証券 279( 47)
BNPパリバ証券 330( 30)
楽天証券 24( 24)
SMBC日興証券 21( 21)
JPモルガン証券 220( 20)
松井証券 13( 13)
岩井コスモ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
