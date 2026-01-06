「日経225オプション」1月限コール手口情報（6日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 170( 170)
SBI証券 242( 98)
楽天証券 66( 66)
松井証券 47( 47)
BNPパリバ証券 46( 46)
三菱UFJeスマート 16( 16)
UBS証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
SBI証券 22( 20)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 193( 193)
SBI証券 262( 144)
松井証券 58( 58)
楽天証券 55( 55)
BNPパリバ証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
マネックス証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 15( 15)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 170( 170)
SBI証券 242( 98)
楽天証券 66( 66)
松井証券 47( 47)
BNPパリバ証券 46( 46)
三菱UFJeスマート 16( 16)
UBS証券 10( 10)
マネックス証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
SBI証券 22( 20)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
BNPパリバ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 10( 10)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 193( 193)
SBI証券 262( 144)
松井証券 58( 58)
楽天証券 55( 55)
BNPパリバ証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
マネックス証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
フィリップ証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
楽天証券 15( 15)