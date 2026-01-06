「日経225オプション」1月限コール手口情報（6日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 513( 338)
SBI証券 286( 146)
BNPパリバ証券 123( 123)
楽天証券 92( 92)
松井証券 80( 80)
東海東京証券 200( 50)
三菱UFJeスマート 42( 42)
UBS証券 120( 20)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
インタラクティブ証券 12( 12)
安藤証券 8( 8)
広田証券 8( 8)
シティグループ証券 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
ビーオブエー証券 1000( 0)
みずほ証券 425( 0)
◯5万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 12( 12)
楽天証券 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
SBI証券 35( 27)
ゴールドマン証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
BNPパリバ証券 17( 17)
松井証券 15( 15)
楽天証券 10( 10)
シティグループ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
BNPパリバ証券 6( 6)
松井証券 6( 6)
SBI証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
マネックス証券 4( 4)
岩井コスモ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1035( 835)
モルガンMUFG証券 280( 280)
SBI証券 410( 258)
ソシエテジェネラル証券 242( 242)
東海東京証券 350( 150)
BNPパリバ証券 447( 147)
楽天証券 99( 99)
