業務上過失致死で立件可能？家宅捜索…捜査のポイントは 法定点検義務なし【キャップ解説】
北海道小樽市のスキー場で５歳の男の子がエスカレーターに挟まれ死亡した事故で、警察は１月６日、運営会社の事務所などに家宅捜索に入りました。
警察は、スキー場を運営する会社の事務所などからエスカレーターを担当していた従業員のパソコンや日報など十数点を押収しました。
捜査のポイントはどんなところにあるのでしょうか。道警記者クラブ・金澤キャップの解説です。
これまでの取材で、事故当時エスカレーターの近くには監視員がいなかったことや、非常停止装置が作動しなかったことが分かっています。
資料の分析によって、エスカレーターのそばに監視員が常駐していない状況が常態化していたのか、また、機器の点検は十分に行われていたのかなどを明らかにするものとみられます。
Ｑ．今後、警察はどのような捜査を進めるのでしょうか。
警察や小樽市への取材で、事故が起きたエスカレーターは法律上は「ベルトコンベア」に分類されるため、建築基準法の法定点検の義務がないことが分かっています。
そのため、押収した資料などから安全管理体制の不備や責任の所在を明らかにしたうえで、業務上過失致死での立件が可能か判断するものとみられます。