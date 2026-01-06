G-CREWSが展開する雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」は1月15日より、キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン3種を発売する。

「ぬいくるみん」新デザイン3種

「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、2025年3月より展開しているぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム。

赤ちゃんのようにぬいぐるみをくるむことができるアイテムで、落下や紛失を防げるシートベルトやマジックテープも搭載しているほか、独自開発によるアクリルカラビナも付いている。

今回登場するのは、「クレープ(チョコバナナ)」と「ポップコーン」、「クリームソーダ」。価格は各2,585円。



「クレープ(チョコバナナ)」



「ポップコーン」



「クリームソーダ」

BASE「OZaKKa Official Online Shop」にて予約販売を受け付けている。その他の取扱店はOZaKKa公式Xアカウントにて随時公開するとのこと。