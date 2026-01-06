OZaKKaの「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」に新デザイン3種が登場
G-CREWSが展開する雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」は1月15日より、キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン3種を発売する。
「ぬいくるみん」新デザイン3種
「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、2025年3月より展開しているぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム。
赤ちゃんのようにぬいぐるみをくるむことができるアイテムで、落下や紛失を防げるシートベルトやマジックテープも搭載しているほか、独自開発によるアクリルカラビナも付いている。
今回登場するのは、「クレープ(チョコバナナ)」と「ポップコーン」、「クリームソーダ」。価格は各2,585円。
「クレープ(チョコバナナ)」
「ポップコーン」
「クリームソーダ」
BASE「OZaKKa Official Online Shop」にて予約販売を受け付けている。その他の取扱店はOZaKKa公式Xアカウントにて随時公開するとのこと。
