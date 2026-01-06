ハーバー、紫外線吸収剤・防腐剤不使用の子ども用日焼け止めジェル発売
ハーバー研究所は2月19日、「UVキッズジェル」を、通信販売および全国の店舗で数量限定で発売する。
UVキッズジェル
同商品は、大人より紫外線に弱い子どもの肌を考慮し、紫外線吸収剤や防腐剤パラベンを一切使用せずに開発した。
SPF25/PA++で日常生活の紫外線を防ぎつつ、保湿成分のスクワランやセラミドを配合して乾燥から肌を守る。伸びが良いジェルタイプでベタつかず、使用後は石けんで簡単に落とすことができる。
アレルギーテスト済みのため、子どもだけでなく敏感肌の大人も使用できる。ほのかに甘い天然ハーブの香り。
価格は80g入りで1,980円。
