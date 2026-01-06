バンダイは、『ちいかわ』より「もっちりころりん♪ ちいかわ」(352円)を1月19日より全国量販店の菓子売場等で発売する。

1月19日発売「もっちりころりん♪ ちいかわ」(352円)

「もっちりころりん♪ ちいかわ」は、もっちり柔らかな触り心地が魅力のソフビシリーズ『もっちりころりん♪』最新作の「ちいかわ」。



もちもちした頬とぽってりしたおしりがかわいいポージングに仕上げている。ラインナップは全8種類で、好きなキャラクターを選んで購入できる。ガム（ソーダ味）1個つき。



SNSでは「かわいい!」「これ絶対欲しい!」という反響が続々。「ランダム商品じゃなくて 選べるって凄いなぁ」「これ352円？凄い…」と選べることや値段感に関する声も寄せられています。

○彩色済ソフビ人形1個(全8種)



ちいかわ

ハチワレ

うさぎ

モモンガ

くりまんじゅう

ラッコ

シーサー

古本屋









(C)nagano / chiikawa committee