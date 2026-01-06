ちいかわ、やわもちソフビ「もっちりころりん♪」シリーズに登場! - 「ランダムじゃなくて選べるって凄い」「絶対欲しい」と熱狂の声続々
バンダイは、『ちいかわ』より「もっちりころりん♪ ちいかわ」(352円)を1月19日より全国量販店の菓子売場等で発売する。
1月19日発売「もっちりころりん♪ ちいかわ」(352円)
「もっちりころりん♪ ちいかわ」は、もっちり柔らかな触り心地が魅力のソフビシリーズ『もっちりころりん♪』最新作の「ちいかわ」。
もちもちした頬とぽってりしたおしりがかわいいポージングに仕上げている。ラインナップは全8種類で、好きなキャラクターを選んで購入できる。ガム（ソーダ味）1個つき。
SNSでは「かわいい!」「これ絶対欲しい!」という反響が続々。「ランダム商品じゃなくて 選べるって凄いなぁ」「これ352円？凄い…」と選べることや値段感に関する声も寄せられています。
○彩色済ソフビ人形1個(全8種)
ちいかわ
ハチワレ
うさぎ
モモンガ
くりまんじゅう
ラッコ
シーサー
古本屋
(C)nagano / chiikawa committee
