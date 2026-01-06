ハーバー、用途に合わせて選べる6タイプのUVケアアイテムを発売
ハーバー研究所は2月19日、UVシリーズ全6商品を、通信販売および全国の店舗で数量限定で発売する。
「UVカット30＜ライトベージュ＞」「UVカット50＜ティントベージュ＞」「UVカットミルク50+」「UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞」
同社のUVシリーズは、全アイテムが無添加・紫外線吸収剤不使用。肌を保護しながら潤いを保つのが特徴となっている。デイリーケアに便利な色付きジェルタイプやパウダータイプから、レジャー・スポーツに最適なウォータープルーフ処方のミルクタイプまで、用途や好みに合わせて選べる6タイプをラインナップした。
日常使いに適した洗顔料で落とせる「UVカット30」(2,640円)、高いプロテクト効果と耐水性を備えた「UVカット50」(2,750円)はジェルタイプのUVアイテム。
「UVカットミルク50+」(2,860円)は、レジャーに最適なSPF、PA共に最強のミルクタイプ。
「UVカットプレストパウダー50+」(2,640円)は、メイクの上から手軽に使えるパウダータイプの日焼け止め。
さらに、日やけ止め本品にミニサイズのパウダーや限定のスティックタイプ等を加えた、お得な「UVスペシャルケアセット」(4,180円〜)も2種類用意する。
オリジナルボックス入りの「UVスペシャルケアセット」UVカット30タイプとUVカット50タイプ
