フリーアナウンサー森本毅郎（86）が5日朝、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」（月〜金曜午前6・30）に電話で生出演。肺炎で入院していることを明かした。

森本アナは先月12日から体調不良のため同番組を欠席していた。今年初めての通常放送となったこの日、電話で生出演。TBSアナウンサーの土井敏之が「おはようございます」と話しかけると、「もしもし、あけましておめでとうございます」と元気そうな声で返した。

森本アナは「本来ですとね、スタジオからなんですけども、実はね、まだ肺炎の治療中で入院中なんですよね」と現状を説明。「だから伺えないんでね、申し訳ないんですけれど。だいぶ長いお休みいただいちゃったので、聞いてらっしゃる皆さん方もご心配いただいたと聞きましたので、現状を少しお知らせしなくてはと思いまして、今日はあえて電話で出演させていただきました」と経緯を明かした。

土井アナが「お声を聞くとお元気そうで」と安心すると、森本アナは「だいぶ快方に向かいました。熱も平熱のほうに戻ってきました」と快方に向かっていることを報告。「12月にね、肺炎になって入院したんですけども、1週間ぐらいで快方に向かったものですから、いったん退院した」とした上で、「この退院がヤバかったんですね。肺の中の肺胞に炎症が残るんですね。これが塊状になったりするとややこしくなって、また発熱して翌週から再入院ということになってしまいました」と明かした。

現在は入院をしながら点滴で治療しているといい、「この炎症の塊を叩くのが非常に時間がかかりましてね。点滴で治療を続けるんですけど、ステロイドを使ったり抗生剤をなんとか使ったりしながら、少しずつ数値を下げていくという闘い」と明かした。

「だいぶ数値も下がりましてね、熱も平熱に戻りましたので、快方には向かってるんですけども、薬を減らすのに時間がかかるんですよ。一気に薬を減らすと悪影響が出たりするっていう話もあって、お医者さんも慎重でしてね。やっぱり再発が怖いから、少しずつ薬の量を減らそうって」と続けた。

森本アナが「これで時間がかかってしまって長期休業になってしまいまして、本当に申し訳ありません」と謝罪すると、土井アナは「毅郎さんが責任感で放送に出るんで、お医者さんも手綱をしっかり握らなきゃと思って、ゆっくりゆっくりということになってらっしゃるんではないですか」と慮った。