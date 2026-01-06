1月5日、『NHK紅白歌合戦』の公式Instagramが、歌手のちゃんみなの大みそかのパフォーマンス中の写真を投稿した。ちゃんみなは紅白初出場だったが、視聴者に強烈なインパクトを残した。

「ちゃんみなさんが身に着けていたのは、肌色をベースにしたタイトなボディスーツ。ゴールドのラインや装飾が施されていました。男性ダンサーに抱えられながら、股を大きく開く振り付けもあり、衝撃を受けた人も多かったようです。豪華な衣装や演出に加えて、不安定な姿勢をものともしない歌唱力も注目を集めました」（スポーツ紙記者）

私生活では、2024年7月に韓国のラッパー・ASH ISLANDとの結婚、妊娠を発表。同年11月に長女が誕生している。新年に出演した番組では、ちゃんみなの母親ぶりが垣間見える場面があった。

「1月3日に放送されたバラエティ番組『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）に出演し、1児の母として、プライベートについて語ったのです。夜中に自宅で子どもと撮影した動画を公開し、ちゃんみなさんが『もう2時だよ、明日保育園どうするの？』と、なかなか寝ないことに手を焼きつつも、娘をギュッと抱きしめて、『もう寝んねしよ〜お願い』と優しく話す“甘々対応”を見せていました」（芸能記者）

紅白での“大股開き”パフォーマンスとは対照的な家庭での姿を見せたちゃんみな。放送後のXでは、

《ちゃんみなの魔法解けモード、ただただ優しいママで心温まるわ〜紅白のクールさとのギャップがたまらない！》

《ちゃんみながママしてる姿を見て更に好きになりました》

など、癒される人の声が聞かれていた。普段のちゃんみなとのギャップが注目されたようだ。

「2024年7月に妊娠を発表したちゃんみなさんですが、1カ月後に開催された音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2024』に参加し、大きなお腹でライブをおこなうなど、ストイックな姿が認知されていました。ただ、今回の番組では、つわりの苦労や夫への愚痴、さらにはすっぴんで娘と遊ぶなど、自然体で振舞っており、共感するファンもいたようです。アーティストとしてはもちろん、母親としても支持されているのでしょう」（同前）

紅白での大胆なパフォーマンスも、我が子に頼もしく映っていることだろう。