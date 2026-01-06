吉田沙保里、鮮やかな着物姿を披露も「指が6本見える」写真にネット騒然…怪現象の原因は？

1月6日までに、女子元レスリング選手でタレントの吉田沙保里が自身のInstagramを更新。友人とのツーショットを披露したが、その写真が波紋を呼んでいる。

吉田は、《2026年》と題した投稿をアップ。《午年は、幸せを運ぶ縁起の良い動物として親しまれているそうで、今年はなんと60年に一度と言われる内の午年だそうです》と貴重な年への心躍る心境を綴った。さらに、《新しい挑戦に光が差し、前へ進む力を感じられる一年になりますように》と思いを記していた。

「同時にアップされた写真には、友人とともに着物を着た吉田さんの姿が写っていました。赤や緑など鮮やかな印象の着物を着用し、髪の毛には赤と白の花の髪飾りをつけ、華やかな装いです。

Instagramのコメント欄には、新年の着物姿に絶賛のコメントが集まっていたのですが、同時に、多くの人がある部分に釘づけになったようです」（芸能記者）

コメント欄には、《なんかちょっとすごいのが写ってますね》《傘持つ手の指6本になってますか？》《吉田さんの右手も親指が見えないのに5本あります》など、吉田と友人の手の指の本数が6本あるのではないかと驚愕する声が寄せられたのだ。

「向かって左側に写る吉田さんの友人は、左手で傘を持っています。その持ち手をよく見ると、握る指がたしかに6本あるのです。さらに右側に写る吉田さんも、両手で巾着を持っていますが、右手の指が6本のようにも見えます。巾着の持ち方から考えると親指が不自然なんです」（同）

新年を迎え、鮮やかな装いを投稿したものの、ファンの視線はその “怪現象” に釘づけになった。

「これまで吉田さんのInstagramにアップされてきた写真のなかで、今回のような奇妙な写真はほぼなく、初めてに近いでしょう。今回の写真は、少し加工が強めな印象もあるので、加工の段階で不具合が起きた可能性がありそうです。

指が減ったり増えたりする現象といえば、近年流行の生成AIでよく見られる形です。もしかしたら吉田さんも生成AIを利用した写真を公開したのかもしれませんね。いずれにせよ、吉田さんもまさかの騒動に驚いているのでは」（同）

縁起のいい年というだけあって、幸運が訪れる予兆だといいのだが。