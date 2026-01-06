1923年創業のロイスダールが、5色のハート型パッケージ入りバレンタインギフト発売
ロイスダールは1月下旬より、2026年バレンタインの新商品として、5色のハート型パッケージにチョコレートを詰め合わせた「ハートショコラ」を、全国のロイスダール店舗で発売する。
新商品ハートショコラ
同社は1923年創業で、日本で初めてチョコレートバーを生産した洋菓子メーカー。今回発売したバレンタイン用商品は、オリジナルミルクチョコレート14粒入りの「Red」、カカオの深み感じるスイートチョコレート14粒入りの「Black」、ストロベリーとホワイト各7粒入りの「Pink」、ホワイトと紅茶各7粒入りの「White」、深みある抹茶とミルク各7粒入りの「Green」の全5種。
価格は各540円。
新商品ハートショコラ
同社は1923年創業で、日本で初めてチョコレートバーを生産した洋菓子メーカー。今回発売したバレンタイン用商品は、オリジナルミルクチョコレート14粒入りの「Red」、カカオの深み感じるスイートチョコレート14粒入りの「Black」、ストロベリーとホワイト各7粒入りの「Pink」、ホワイトと紅茶各7粒入りの「White」、深みある抹茶とミルク各7粒入りの「Green」の全5種。
価格は各540円。