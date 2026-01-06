下仁田ねぎを炭火焼きで！「上州・村の駅」で地元野菜の体験型イベントを開催
つつじ庵が運営する「上州・村の駅」(群馬県渋川市)は、1月の1カ月間にわたり「あけましておめでとうございます！今年もよろしくお願いします！祭り！」を開催する。
ねぎ！ねぎ！ねぎ！下仁田ねぎ！下仁田ねぎ直売会
1月10日〜12日には、旬の下仁田ねぎ直売会を開催。ねぎをその場で炭火焼きにして味わうこともできる(参加料金1本100円〜)。
産地直送の野菜を、盛り放題・抱え込み放題で楽しめる体験型イベントも開催する。1月17日には、巨大な白菜を抱えて持ち上げる「抱え込み放題・白菜」(1回500円)、1月18日には「お箸でつまみ取りアスパラ」(1回500円)、1月24日・25日には「カップにミニトマト盛り放題」(1回300円)、1月31日には「カップに苺盛り放題」(1回300円)を実施する。
抱え込み放題・白菜
