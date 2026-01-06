ピクセラがWeb3プロジェクトの構想を更新。歩数や睡眠で育つキャラクター「Welmee」公開
ピクセラは2025年12月、Web3プロジェクト「WellthVerse(ウェルスバース)」の事業構想や仕様を記したホワイトペーパーを更新した。
WellthVerseロゴ
今回の更新では、キャラクター「Welmee(ウェルミィ)」を中心としたエコシステムの概要や、長期的な持続可能性を高めるための新ロードマップを公開している。
WellthVerseは、日々の健康行動を経済価値へ変換することを目指している。中核となるキャラクターの「Welmee」は、歩数や睡眠などのウェルネスデータを与えて育てるデジタルパートナー。スマートフォンのアプリのみで育成を開始でき、成長したキャラクターはNFT化が可能である。さらに、個体を掛け合わせる「交配」や、特定のアイテムによる「成長促進」といったゲーム要素も導入する。
育てたキャラクターを展示する「Gallery」機能を通じて、データ提供の対価としてインセンティブが還元される仕組みも構築する。金融的な側面より、「育成」や「データの資産化」に焦点を当て、エンターテインメント性を強化した内容となっている。
