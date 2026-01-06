＼ついにあの仲良し「神コンビ」が帰ってくる！／竹財＆向井の肉シリーズ第２弾「あの人気店の肉で酒を飲んだら、絶対に美味い。」２０２６年１月４週連続放送決定！

©ＢＳテレ東

ＢＳテレ東で2025年７月19日から４週連続放送し、好評を博した「煙モクモクの焼肉は、絶対に美味い。」。「可愛すぎる！」「推せる！神コンビ！」とSNSも騒がせた、お酒をこよなく愛する俳優・竹財輝之助と、無類の肉好きパンサー・向井慧が再びタッグを組んでお送りする第2弾「あの人気店の肉で酒を飲んだら、絶対に美味い。」の放送が決定しました！今回は“酒と肉”に導かれた2人が、名だたる“肉の人気店”を行脚します！





肉汁がじゅわっと溢れ出す「希少部位の極厚ミートサンド」や、噛むほどに旨みが染み出す「熟成肉のステーキ」、豪快な見た目が食欲をそそる「超極厚のワイルド焼肉」などなど、様々な肉料理の人気店が登場！タイトルの通り、『人気店の肉で酒を飲んだら絶対、美味い！』を実践していく！竹財&向井の新感覚コンビが極上の肉と酒に身を委ね、さらに仲を深めていく！仲良し2人が迎えるのは果たしてどんな肉、どんな一杯なのか！?ぜひ、ご覧ください。

©ＢＳテレ東

■出演者インタビュー

初回ロケを終えての感想をお願いします

向井：ご褒美の番組ですよね。ほんとにお仕事よく頑張りました！っていう、我々に対するご褒美が、まさかのシーズン２です。

竹財：まさか続くとは思ってなかったですね、正直（笑）。前回の「煙モクモクの焼肉は、絶対に美味い。」（※以降「モクモク焼肉」）に、引き続き向井さんがいないと成立しない番組だと思っているので、本当にただ食って、ただ飲んで「うめえ、うめえ、これやべえ！」しか言ってないんですけど。

向井：それを見たいんです、この番組は！それが好評だったのでシーズン２なんです（笑）。



第２弾のみどころや意気込みをお願いします

竹財：前回は「モクモク」縛りで、高品質だけど安い！というお店を紹介していたんですけど、今回から「有名店のあの肉で酒を飲む！」みたいな企画になっていて、すごい間口が広がって（笑）、これは何を食べさせてくれるのかな？っていう楽しむ気持ちが強いです。

向井：「モクモク焼肉」の時って、お店の雰囲気や、そこにいるお客さんとワイワイするのがシーズン１だったんですが、シーズン２は、２人でしっかり「肉を味わう」コンセプトなので、より我々の「語彙力」が試されているなというのを初回の撮影を終え感じました（笑）。

向井：「モクモク焼肉」の時って、お店の雰囲気や、そこにいるお客さんとワイワイするのがシーズン１だったんですが、シーズン２は、２人でしっかり「肉を味わう」コンセプトなので、より我々の「語彙力」が試されているなというのを初回の撮影を終え感じました（笑）。

■プロデューサー 中村 拓馬（ＢＳテレ東） コメント

「煙モクモクの焼肉は、絶対に美味い。」以来、ファン待望の竹財＆向井の仲良しコンビが満を持して再集結します！

今回は焼肉の枠を飛び出し、柔らかジューシーな「巨大チャーシューエッグ」や旨味染み入る「タンシチュー」など、人気店の極上肉料理をアテに酒を酌み交わします。前作を経てすっかり仲良しになった２人だからこそ見せる、カメラを忘れたかのような「素の姿」は必見です。

美味しい肉と酒、そして気の置けない相棒。この番組でしか味わえない至福の時間を、ぜひ一緒に堪能してください。

■番組概要

【タイトル】 「あの人気店の肉で酒を飲んだら、絶対に美味い。」

【放送日時】 2026年1月9日 金曜深夜24:00～24:30 4週連続放送

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶テレ東HP: https://video.tv-tokyo.co.jp

▶TVer: https://tver.jp/

▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/

【出演者】 竹財輝之助、向井慧（パンサー）

【公式X】 @BS7ch_PR https://x.com/BS7ch_PR

【公式Instagram】 @bs7ch_pr https://www.instagram.com/bs7ch_pr/

【公式TikTok】 @bs7ch_pr https://www.tiktok.com/@bs7ch_pr