菅井友香写真集『たびすがい』先行カット初公開！ 寝起きランジェリー姿、まばゆいビキニスタイルも
2月14日発売の菅井友香の最新写真集『たびすがい』（ワニブックス）より、先行カットが初公開された。
【写真】ランジェリーや水着カットも！ 菅井友香の多彩な表情が垣間見える『たびすがい』先行カット＆カレンダー『よるすがい』カット
欅坂46（のちに櫻坂46）の第1期生として活動し、グループの初代キャプテンを務めた菅井。2022年に櫻坂46を卒業、その後は、さまざまな舞台やミュージカル、ラジオ番組、映像作品などに出演、またレギュラー番組にてMCを務めるなど、活動の幅を広げている。そんな彼女が2026年に芸能生活10周年を迎え、最新写真集を発売する。
“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあるという。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”が映し出され、ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールで艶っぽい表情など、キュートで美しい菅井の今の魅力を余すところなく凝縮した珠玉の一冊に。現在の思いを語ったロングインタビューも収められている。
また、夜をイメージさせる“すがい”をテーマにした2026年4月〜2027年3月カレンダー『よるすがい』がセットになった初回限定版も同時発売。雰囲気の異なる菅井が写されたオリジナルケース入りで、『たびすがい』の表紙カバーも通常版とは異なるデザインとなる。
このたび、『たびすがい』の先行カットを初公開。コケティッシュで無防備な寝起きランジェリー姿、旅の途中で見せたまばゆいほどのビキニスタイル、まるで一緒に旅をしているような気分になる至近距離の笑顔、知らなかった一面にドキッとするクールビューティな横顔が映し出されている。
さらに、カレンダー『よるすがい』からは大人ムードに引き込まれるアンニュイな表情を収めたカットも公開。今まで知らなかった彼女に出会える。
菅井友香写真集『たびすがい』は、ワニブックスより2月14日発売。通常版は3630円、初回限定セット版は5940円（いずれも税込）。
