¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤¬2·î20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2020Ç¯¿·½Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡¢2021Ç¯¿·½Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¶¡Ù¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¡ÈÉ÷´Ö¡ÉÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ºÆ½¸·ë¡ª¡¡ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø
¡¡¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢µÓËÜ¡¦·¯ÄÍÎÉ°ì¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡£·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÚÂ¼±é¤¸¤ë¡ÈºÇ¶²¡É¤Î¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤¤ß¤Á¤«¡Ë¤¬¡¢Îä¹óÌµÈæ¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Èà¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ëÆ£¤äÈëÌ©¤¬±²´¬¤¯Ãæ¤Ç¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢2020Ç¯¡¢2021Ç¯¤ËSP¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤È¡Ø¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¡Ù¡Ø¥×¥é¥¤¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹¾¸ù¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ê2013Ç¯¡ËÂè1°Ì¡¢¡Ö¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ê2014Ç¯¡ËÂè2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2013Ç¯¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿Ä¹²¬¹°¼ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤À¡£
¡¡¡Ö·Ù»¡³Ø¹»¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê·Ù»¡´±¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Îµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬À¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ò¤Õ¤ë¤¤Íî¤È¤¹¾ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ÷´Ö¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÅÓÃ¼¡¢Âà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÈó¾ð¤ÊÃË¤À¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÁáÄ«¤«¤é·ã¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤Î¸·¼é¡£¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï¾ï¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤Î¥ß¥¹¤¬Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÁ´°÷¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¦¤½¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤ÐÂ¨Âà¹»¡£¤½¤Î²á¹ó¤µ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢¼«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿É¶ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëµæ¶Ë¤Î»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°µ¡¤ò¶»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦ÊÄºÉ¤·¤¿¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤âÀéº¹ËüÊÌ¤À¡£¶µ´±¤Î¡È»ô¤¤¸¤¡É¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¤ë¼Ô¡¢È¿¹³¤¹¤ë¼Ô¡¢¼è¤êÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¡¢µ¤¤Î¼å¤µ¤«¤éÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ô¡Ä¡£
¡¡·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¡¢ÈëÌ©¤ÈÌî¿´¡¢»×ÏÇ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£É÷´Ö¶µ¾ì¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï30¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¿Í¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¡¢Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É÷´Ö¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤¹»ö·ï¤ä¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¿¿Áê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÈó¾ï¼±¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆæ¤Î»îÎý¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ëÉ÷´Ö¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¶Ë¸Â¾õÂÖ¤òÀ¸¤È´¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ò¡¢´Ñ»¡ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¶µ´±¤¬Ë½¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢²á¹ó¤Ê·Ù»¡³Ø¹»¤Ç³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸·³Ê¤Ê¶µ´±¤¬¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦¿Í´Ö¶µ°é¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¸ø³«Á°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿»¤ê¡¢Éü½¬¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢É÷´Ö¤¬¶µ´±¤È¤·¤Æ·Ù»¡³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢¿·¿Í·º»ö¤Î¶µ°é¤Ë¡È·º»ö»ØÆ³´±¡É¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤òÉÁ¤¯¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ ¶µ¾ì0¡Ù¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎºÆÊüÁ÷¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡ÙÁ°ÊÔ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ1·î17Æü21»þ00Ê¬¡¢¸åÊÔ¤Ï1·î24Æü21»þÊüÁ÷¡£¡Ø¶µ¾ìII¡ÙÁ°ÊÔ¤Ï2·î8Æü20»þ57Ê¬¡¢¸åÊÔ¤Ï2·î11Æü19»þÊüÁ÷¡£¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ ¶µ¾ì0¡Ù¤Ï2·î13Æü13»þ50Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
