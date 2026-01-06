“元アイドル”29歳レースクイーン・池永百合、ミニ丈のコスプレ姿が「可愛すぎ」「スタイル抜群」
レースクイーンの池永百合が、6日にエックスを更新。美スタイル際立つコスプレ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】“元アイドル”29歳レースクイーン・池永百合が「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永が「おはゆり」と投稿したのはダルメシアン模様のショート丈トップスとミニスカートを身に付けたソロショット。デコルテやウエストを披露しつつ笑顔でカメラを見つめた。ファンからは「可愛すぎ」「スタイル抜群」「最高に！可愛いです〜魅力的ですっ！」などのコメントが集まっている。
池永は、1996年4月6日生まれの29歳。愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」エックス（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”29歳レースクイーン・池永百合が「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永が「おはゆり」と投稿したのはダルメシアン模様のショート丈トップスとミニスカートを身に付けたソロショット。デコルテやウエストを披露しつつ笑顔でカメラを見つめた。ファンからは「可愛すぎ」「スタイル抜群」「最高に！可愛いです〜魅力的ですっ！」などのコメントが集まっている。
池永は、1996年4月6日生まれの29歳。愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
引用：「池永百合」エックス（@ikenaga_yuri）