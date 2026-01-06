なきごとが、Glico「ポッキー」CMキャンペーンソングを務める新曲「甘々吟味」を1月6日にデジタル配信リリースした。

新テレビ CM「ポッキーを知る」篇は12月25日から公開されており、CMでは「甘々吟味」のInstrumentalバージョンが使用されている。今回の新曲「甘々吟味」は、ハッピーな場面にはいつもポッキーがある、そんなポッキーのブランドメッセージ「Share happiness!」を伝えるために水上えみり（Vo, G）が書下ろした楽曲となる。

詞曲を担当した水上は「この楽曲を聴く人に、この曲がハレの曲でありますように。楽しい時も、辛い時も、なんも手につかなかった時も、涙が出るほどこころを使った時も。いつだってこの曲があなたを煌々と照らしてくれますように」とコメントしている。

また、なきごとは2月27日に東京・Shibuya eggmanにて、自主企画＜鳴言 vol.3＞の開催を発表しており、新体制初となる本公演は、なきごとが水上えみり（弾き語りソロ）を対バン相手として迎え2マンでの開催となる。

さらに、3月14日に神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに全国13カ所を巡る全国ツアー＜ビタースウィートベイビーツアー2026＞を開催することも発表。今回のツアーは全国12カ所がゲストバンドを迎えた対バン形式で、5月30日のツアーファイナルである東京・Zepp Shinjuku公演のみワンマンライブ形式で開催となる。

両公演のチケットは現在、イープラスにて先行受付中だ。

◾️＜なきごと自主企画「鳴言 vol.3 」[eggman “45th/45days” Anniversary]＞ ・日程：2026年2月27日（日）[東京] Shibuya eggman

・開場：18:30

・開演：19:00 ▼チケット情報

受付URL：https://eplus.jp/nakigoto26/

オールスタンディング

4,000円（1ドリンク別）

◾️＜なきごと「ビタースウィートベイビーツアー2026」＞ 2026年

3月14日（土） [神奈川] F.A.D YOKOHAMA

3月28日（土）[香川] 高松DIME

4月5日（日）[兵庫] 神戸 太陽と虎

2026年4月11日（土）[福岡] 福岡CB

2026年4月17日（金）[北海道] 札幌 KLUB COUNTER ACTION

2026年4月25日（土）[新潟] 新潟GOLDEN PIGS BLACK

2026年4月26日（日）[石川] 金沢vanvan V4

2026年4月29日（水・祝）[愛知] 名古屋CLUB QUATTRO

2026年5月10日（日）[大阪] 大阪Yogibo META VALLEY

2026年5月16日（土）[宮城] 仙台enn 2nd

2026年5月２3日（土）[広島] 広島Live space Reed

2026年5月24日（日）[岡山] 岡山IMAGE

2026年5月30日（土）[東京] Zepp Shinjuku ▼チケット情報（各公演）

受付URL：https://eplus.jp/nakigoto26/

座席：オールスタンディング

金額：4,000円（1ドリンク別)