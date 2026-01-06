¥Û¥¹¥È¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬·ãÅÜ¡¡·³¿À¤¬¡È°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÉÅ¨¡É¤âÅÐ¾ì¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¿·¾Ï³«Ëë¡ª
¡¡ABEMA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤¬6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Î¿·¾Ï¡ÖºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¾Ï¤ÇÁáÂ®¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë»³ËÜÍµÅµ
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬¡È¥Û¥¹¥È¤Î»Õ¾¢¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë·³¿À¡Ê¿´Ì«°ì´õ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ë¥³¥ì¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇä¾åNo.1¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯Å¹ÊÞ¤Î²þ³×¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡ÖLeo¡×¡£Ìó50Ì¾¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¿Íµ¤Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¾å¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë¡¢·³¿À¤Ï¡Ö¸Ä¡¹¤Ï¶¯¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÁ´°÷¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¡Ö¡È²¶¤é¤Ï²¶¤é¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤ë¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÍµÅµ¤¯¤ó¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¤Î¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤â¤Î¤ò1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢»³ËÜ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡·³¿À¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤Î°ìÃ×ÃÄ·ë¤òÌÜ»Ø¤¹»³ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎØ¤ò°ì¸Ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖLeo¡×¤Î¿Íµ¤¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢·³¿À¤¬¸½Ìò¥Û¥¹¥È»þÂå¤ËÇä¾å¤Ç¡È°ìÅÙ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É½ÉÅ¨¥Û¥¹¥È¡¦Ê¿ÎÉæÆÂÀ¤âºßÀÒ¡£¡Ö¥¨¥ë¥³¥ì¡×½êÂ°¥Û¥¹¥È 1700¿Í¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦Ê¿ÎÉæÆÂÀ¤Î°µ´¬¤ÎÀÜµÒ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢·³¿À¤È»³ËÜ¤ÏÁá¤¯¤âÇÔËÌ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡©¡¡¡Ö²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤éÄï»Ò¤Ë¾¡¤¿¤»¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤¿·³¿À¤¬¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½éÆü¤«¤éÅ¨ÂÐ¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¡¢»³ËÜ¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡ÖLeo¡×¤Î¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢»³ËÜ¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡£¡Ö¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¤¡©¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Í¤§¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ÛÇ÷¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡õ¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤â¡Ö¤Þ¤¿¤ª¤â¤í¤Ê¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÁ°²ó°Ê¾å¤ËÁ´¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ÇÂÃ¤òÆÝ¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê»³ËÜ¤ÎÄ©Àï¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ô¥å¥¢Îø¡×¡Ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤âÊüÁ÷¡£
Âè6ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Õ¡¼¥³¥Ã¥¯Åç¤òÉñÂæ¤Ë4Ì¾¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È4Ì¾¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Ê£»¨¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£Îø¤Ë²²ÉÂ¤Ê¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¿¤Á¤¬¡ÈËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ê¿Í¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤Æ6Æü23»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
