熊田曜子43歳、グラビアにネット衝撃「スタイル抜群」 お風呂でポージング 最新DVDを昨年発売
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が6日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「お風呂シーン」とつづり、昨年11月発売の最新DVD『恋人気分で』（竹書房）の撮影姿を披露。水着を着用し、お風呂場でポーズをきめている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が多数寄せられた。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
今回は「お風呂シーン」とつづり、昨年11月発売の最新DVD『恋人気分で』（竹書房）の撮影姿を披露。水着を着用し、お風呂場でポーズをきめている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が多数寄せられた。
引用：「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）