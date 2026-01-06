BABYMETAL¡¢·ëÀ®15¼þÇ¯µÇ°POP-UP¥¹¥È¥¢¡ÖBABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO¡×¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×²ò¶Ø
BABYMETAL¤¬¡¢·ëÀ®15¼þÇ¯µÇ°¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëPOP-UP¥¹¥È¥¢¡ÖBABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO¡×¤Î¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
ËÜPOP-UP¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢2026Ç¯1·î7Æü¡Á1·î13Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëSHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£·ëÀ®15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢POP-UP¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óTEE¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬ÆüËÜ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°á¾ØÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¡ÖA!SMART¡× ¤Ë¤ÆÃêÁªÈÎÇä¼õÉÕÃæ¤Î¡¢¡Ö¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼¡ª¡ª15th Night Ver.¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿°á¾Ø¤ÈÆ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ºÉÕ¤¡¢15Ãå¸ÂÄê¡Ö15th Night Studded Battle Jacket¡×¤ò¡¢POP-UP¥¹¥È¥¢Æâ¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Î²»³Ú¡¦±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÇÛÉÛ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥È¥¢Æâ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ëÆÃÀßÅêÉ¼½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ÖBABYMETAL¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î15¶Ê¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö15 LEGEND SONGS TOURNAMENT FINAL ROUND¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤ë15¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡¦11Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️¡ãBABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë15:00¡Á21:00
2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á21:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß20:00¤Þ¤Ç¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§SHIBUYA TSUTAYA 1F¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®21¡Ý6¡Ë
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÆþ¾ìÂÔµ¡Îó¤ËÊÂ¤Ù¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§GOODS
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï»ÅÍÍ¤ä¿§Ì£¤¬¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û²»¸»¡¦±ÇÁü¾¦ÉÊ
POP-UP¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý²»¸»¡¦±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø²¼µÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå½ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û²»¸»¡¦±ÇÁüÁ´¾¦ÉÊÂÐ¾Ý¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡Ö15 LEGEND SONGS TOURNAMENT FINAL ROUND¡×ÅêÉ¼·ô
¡û¥ì¡¼¥Ù¥ëÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡Ú¡BMW FOX RECORDS CD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´3¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥«¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ë·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¡ÖTHE CHOSEN 15¥«¡¼¥É¡×¤¬15Ëç¸ÂÄê¤ÇÉõÆþ¡ª
¢¨¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¡ÖSHIBUYA TSUTAYA POP-UP¥¹¥È¥¢¡×¹ç·×¤Ç15Ëç¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
▶ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
Ä¶¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ö¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼¡ª¡ª15th Night Ver.¡× BMWR-1004¡¡
¡Ú¢BMW FOX RECORDS Blu-ray/DVD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
▶ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¦¡ÖLIVE AT THE O2 ARENA¡×Blu-ray¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËBMWR-1002
¡¦¡ÖLIVE AT THE O2 ARENA¡×DVD¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËBMWR-1003
¡Ú£UNIVERSAL MUSIC JAPAN CD/LP¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´3¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
▶ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¦¡ÖMETAL FORTH¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë UICC-10058
¡¦¡ÖMETAL FORTH¡×¡Ê¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë UICC-90016
¡¦¡ÖMETAL FORTH¡×¡ÊÍ¢ÆþÈ×LP 781-5354¡Ë
¡Ú¤TOY¡ÇS FACTORY CD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´5¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º60mm¡ß60mm¡Ë
▶ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¡¦¡Ö¥¤¥¸¥á¡¢¥À¥á¡¢¥¼¥Ã¥¿¥¤¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËTFCC-89407
¡¦¡Ö¥á¥®¥Ä¥Í¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËTFCC-89448
¡¦¡Ö¥Ø¥É¥Ð¥ó¥®¥ã¡¼!!¡×TFCC-89687
¡¦¡ÖBABYMETAL¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËTFCC-86461
¡¦¡ÖBABYMETAL¡×¡ÊÍèÆüµÇ°¸ÂÄêÈ×¡ËTFCC-86571
¡¦¡ÖMETAL RESISTANCE¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËTFCC-86546
¡¦¡ÖLIVE AT WEMBLEY¡×TFCC-86581
¡¦¡ÖMETAL GALAXY¡×¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× - Japan Complete Edition -¡ËTFCC-86686
¡¦¡ÖMETAL GALAXY¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ× - Japan Complete Edition -¡ËTFCC-86687
¡¦¡Ö10 BABYMETAL YEARS¡×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ËTFCC-86737
¡¦¡Ö10 BABYMETAL YEARS¡×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×C¡ËTFCC-86739
¡¦¡Ö10 BABYMETAL YEARS¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËTFCC-86736
¡¦¡Ö10 BABYMETAL BUDOKAN LIVE ALBUM¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËTFCC-86782
¡¦¡ÖTHE OTHER ONE¡×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡ËTFCC-86890
¡û¡ã15 LEGEND SONGS TOURNAMENT FINAL ROUND¡ä
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËÀµ¸á12:00
ÅêÉ¼¾ì½ê¡§SHIBUYA TSUTAYA 1F ÆÃÀßÅêÉ¼½ê
ÅêÉ¼ÊýË¡¡§SHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¤Î²»³Ú¡¦±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢1¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤1Ëç¤ÎÅêÉ¼·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸õÊä¤È¤Ê¤ë30¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é1¶Ê¤òÁª¤ÓÆÃÀßÅêÉ¼½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅêÉ¼È¢¤è¤êÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ëç¤ÎÅêÉ¼·ô¤ÇÊ£¿ô¶ÊÁªÂò¤·ÅêÉ¼¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅêÉ¼·ô¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¡¢ÅêÉ¼·ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä¤Î°ì»þÃæÃÇ¡¦Ãæ»ß¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþÀ©¸Â¡§1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à1ÅÀ¡Ê¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤ò´Þ¤à¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÍÑ°ÕÊ¬¤¬ÇäÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¥¤¥º¡¦¿ôÎÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢É¬¤º¤½¤Î¾ì¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£Çä¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¾¦ÉÊÉÔÎÉ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤ËÇä¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉÔÎÉÉÊ ¤Î¸ò´¹¤Ë¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¤¾ì¹ç¤Ï¸ò´¹ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨SHIBUYA TSUTAYA¤Ï´°Á´¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Å¹¤Ç¤¹¡£¸½¶â¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£SHIBUYA TSUTAYA ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/payment/
◾️Blu-ray & DVD¡ØBABYMETAL - LIVE AT THE O2 ARENA¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¹ØÆþ¡§https://bio.to/O2ARENA_BD_DVD
▶︎Blu-ray & DVD
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× Blu-ray¡¡¥¢¥Ê¥í¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
²Á³Ê¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1001
¢ÄÌ¾ïÈ× Blu-ray
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1002
£ÄÌ¾ïÈ× DVD
²Á³Ê¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§BMWR-1003
▶︎THE ONE ¸ÂÄêÈ×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ Blu-ray¡Ü¥é¥¤¥Ö2CD¡Ü¼Ì¿¿½¸64PÍ½Äê
²Á³Ê¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§ONEB-0045
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.BABYMETAL DEATH
2.Megitsune
3.PA PA YA!! (feat. F.HERO)
4.BxMxC
5.METALI!! (feat. Tom Morello)
6.Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
7.Sunset Kiss (feat. Polyphia)
8.Song 3(BABYMETAL X Slaughters To Prevail)
9.Headbangeeeeerrrrr!!!!!!!
10.RATATATA(BABYMETAL X Electric Callboy)
11.Gimme chocolate!!
12.from me to u (feat. Poppy)
13.KARATE
14.Ijime, Dame, Zettai
15.Road of Resistance
◾️¡ãBABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN LEGEND - METAL FORTH¡ä
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 16:00¡¿START 17:30
2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 14:00¡¿START 15:30
²ñ¾ì¡§¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://babymetal.com/legend-metalforth
