熱海にサウナ・露天風呂付ヴィラ「ソラトニワ別邸」犬連れOKを含む5棟
【女子旅プレス＝2026/01/06】静岡県熱海市のソラトニワ熱海伊豆山では、敷地内に全棟サウナ・露天風呂付ヴィラ「ソラトニワ別邸」を、2026年3月16日（予定）にオープンする。
「ソラトニワ別邸」は、1棟あたり約150平米以上の広さを誇る完全独立型プライベートヴィラ。
全5棟（全室禁煙）がサウナ・露天風呂付き、うち3棟はドッグフレンドリー対応で犬連れでの旅行にも適している。室内50平米（2F建て）＋屋外約100平米の開放的な造りで、各棟にはテラスとプライベートガーデンが付いており、BBQや焚火を愉しむこともできる。
“ととのう”と“はしゃぐ”が両立する贅沢なプライベート空間で、最大限滞在を滞在そのものがご褒美になるような時間を過ごせる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：静岡県熱海市伊豆山1173-534
TEL：0570-055-666
アメニティ：プライベートサウナ・チラー付水風呂・プライベートガーデン・BBQグリル、焚き火スペース、シャワーブース、プロジェクター＆スクリーン、キッチン、製氷機、調理用具、食器、カトラリー類、ReFaドライヤー・ストレートヘアアイロン完備
※3名様以上で宿泊の場合は、ベッドマットでの用意
