【40・50代若見えヘア】もっと早く知りたかったー！ 白髪を自然に隠す♡「グレイブレンド」

白髪をしっかり染めるのではなく、デザインカラーになじませてぼかすように隠す手法がこれからの40・50代以上の主流になるかも。今回は、@hair_by_keikoさんが「白髪を活かす当店オリジナルメニュー⁣」「細やかハイライトと明るいツヤ感カラーで⁣白髪をブレンド、なじませぼかします！」と説明している「グレイブレンド」にフォーカス。おしゃれに敏感なミドル世代は、新しい年が始まったいまのうちにチェックしておくべきかも！

白髪を活かすグレイブレンド

@hair_by_keikoさん曰く「表面からハイライトを入れてベージュに染まった白髪とブレンド」とコメントを添えているこちら。軽やかなミディアムレイヤーヘアの毛流れを引き立て、こなれた雰囲気のヘアスタイルに仕上げています。「白髪もデザインとして活かします」とのことで、より、自分らしいヘアスタイルを楽しめそうなところも嬉しいポイント。

コントラストを抑えた上品なグレイブレンド

ごくナチュラルなハイライトで、さり気ないしゃれ感を演出しているこちらのヘアカラーもグレイブレンド。@hair_by_keikoさんによると「派手すぎないさりげないハイライトは⁣白髪やプリンを目立ちにくくして⁣カラー頻度を伸ばしてくれます」とのこと。こちらの画像の場合、ベースのカラーリングはオリーブブラウンカラー。グリーン系のニュアンスが入ったカラーリングは、大人らしい落ち着いた雰囲気で楽しめるはず。

若々しい印象を引き出せる

抜け感たっぷりのショートヘアは、グレイブレンドで若々しい印象を引き出せそう。@hair_by_keikoさんは、「暗すぎず明るく白髪をカバーします」と、グレイブレンドの特徴を挙げています。ドラッグストアで手に入る“白髪染め”は、自分で手軽にできる反面、平坦で暗い印象になりやすいデメリットも。グレイブレンドなら、なりたい明るさや雰囲気を相談しながら、しゃれ感のある仕上がりに期待できそうです。

華やか × 落ち着きのちょうどいいバランス

くるんとしたカールが大人可愛いボブパーマも、グレイブレンドと組み合わせることで、華やかさと落ち着きを兼ね備えた仕上がりに。@hair_by_keikoさん曰く、「⁣ダメージが気になる状態でも⁣白髪ぼかしやハイライトは可能です」とのこと。年齢を重ねたからこそできる、自分らしいおしゃれを楽しみたいミドル世代は、ぜひグレイブレンドをチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hair_by_keiko様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里