◾️1stシングル「うっすら」

2026年2月11日（水）発売

品番：COCC-18320 価格：1,980円（税込）

CD予約：https://sugutahina.lnk.to/Ussura_ec

詳細：https://columbia.jp/sugutahina/

▼収録内容

01 うっすら 作詞・作曲・編曲：鶴粼輝一 ※

02 夢なのか 作詞：金子麻友美 作曲・編曲：habana

03 うっすら （Off Vocal）

04 夢なのか （Off Vocal）

05 ラベンダー・ブルー （Instrumental）

06 My Truth（Instrumental）

07 ばっかだな（Instrumental）

08 たどり着いた場所であたしお熱が出ている（Instrumental）

09 Monday Night（Instrumental）

10 レスピラールの花束（Instrumental）

11 エヌ・オー（Instrumental）

12 DAYDREAM BEAT（Instrumental）

13 ASTRO ESCAPE（Instrumental）

14 好きだった（Instrumental）

※M1「うっすら」は2026年1月7日（水）より各音楽ストリーミング・ダウンロードサービスにて順次配信開始。

◆「うっすら」発売記念イベント開催決定

《アニメイト》

2026年2月11日（水・祝）／アニメイト秋葉原1号館（ミニトーク＆ミニミニライブ＆選べる特典会）

【日程】 2026年2月11日（水・祝）

【場所】 アニメイト秋葉原 1号館 7Fイベントスペース

【イベント内容】 ミニトーク＆ミニミニライブ＆選べる特典会

【時間】 1部：13:00〜 ／ 2部：16:00〜

【イベント参加券・特典券配布店舗】 アニメイト秋葉原1号館

【イベント参加券・特典券配布開始日（先着）】 2025年12月15日（月）〜

2026年2月14日（土）／池袋PACKS（ミニトーク＆抽選会）

【日程】 2026年2月14日（土）

【場所】 池袋PACKS 4F

【イベント内容】 ミニトーク＆抽選会

【時間】 1部：13:00〜 ／ 2部：16:00〜

【イベント参加券・特典券配布店舗】 アニメイト池袋本店

【イベント参加券・特典券配布開始日（先着）】 2025年12月15日（月）〜

《リミスタ》

2026年2月15日（日）／インターネットサイン会

【日程】 2026年2月15日（日）

【イベント内容】 ネットサイン会

※ネットサイン会限定ポストカードにサイン、ニックネームを入れてお届けします。

【時間】 13:00〜

【販売期間】2025年12月15日（月）18:00〜2026年2月15日（日）13:30まで(予定)

※販売規定数に達した場合、期間内でも販売を終了します。

《ゲーマーズ》

2026年3月28日（土）／AKIHABARAゲーマーズ本店

【日程】 2026年3月28日（土）

【場所】 AKIHABARAゲーマーズ本店

【イベント内容】 ミニトーク＆抽選会

【時間】 12:00〜

【イベント参加券・特典券配布店舗】AKIHABARAゲーマーズ本店

【イベント参加券・特典券配布開始日（先着）】 2025年12月15日（月）〜

※詳細は各店舗のHPにてご確認ください

◆アニメイト、ゲーマーズにてアクリルスタンド付き限定セット発売

直田姫奈「うっすら」の発売を記念してアクリルスタンド付限定セットの販売が決定しました。数量限定のスペシャルセットとなっておりますので、ぜひお見逃しなく。

・直田姫奈「うっすら」 アニメイト限定セット CD＋アクリルスタンド(アニメイトver.) 価格：3,520円（税込）

・直田姫奈「うっすら」 ゲーマーズ限定セット CD＋アクリルスタンド(ゲーマーズ ver.) 価格：3,520円（税込）

※グッズ付限定セットは無くなり次第終了とさせていただきます。

※購入や詳細は、各販売サイトをご確認ください。

※確実に手に入れたい方は1月8日までにご予約をお願いいたします。

◆アニメイト、ゲーマーズにて早期予約特典実施

・アニメイト：複製サイン＆コメント入りミニフォト

※受付期間：12月15日（月）〜1月12日（月・祝）23:59まで

・ゲーマーズ：ミニステッカー(全3種類。絵柄はお選びいただけません)

※受付期間：12月15日（月）〜なくなり次第終了

◆店舗オリジナル特典決定

アニメイト：L判ブロマイド

ゲーマーズ：56mm缶バッジ＋L判ブロマイド

とらのあな：L判ブロマイド

楽天ブックス：57mm缶バッジ

Amazon：メガジャケ

タワーレコード：L判ブロマイド

コロムビアミュージックショップ：アナザージャケットＡ、アナザージャケットＢ（どちらか1種類、ご希望の特典のCMSカートよりご購入ください）

※L判ブロマイドには複製サイン＆コメントが入ります

※ブロマイドの絵柄は法人ごとに異なります

◆コロムビアミュージックショップ Wキャンペーン実施

先着で直筆サイン入りアナザージャケットをプレゼント。さらに、期間内にCMS（コロムビアミュージックショップ）でご購入の方全員を対象に、 “ひなくじ抽選会”を実施。直田姫奈さん手作りの超レアグッズなどが当たります。

受付期間：2025年12月15日（月）18:00〜2026年2月28日（土）23:59まで

▼「コロムビアミュージックショップＷキャンペーン」参加方法

https://shop.columbia.jp/shop/e/esugutaussura/

◆アニメイト秋葉原、アニメイト大宮にて年末年始に「姫奈ちゃんのうっすら広めて」キャンペーン実施

「うっすら」発売記念。1年の感謝を込めて、年末年始にアニメイト秋葉原とアニメイト大宮で『姫奈ちゃん宣伝ステッカー』を配布いたします。直田姫奈が歌う「うっすら」をご友人などに「うっすら広めて」いただくために『姫奈ちゃん宣伝ステッカー』は1人5枚までお渡し可能です。さらに、期間中に発売中の1stアルバム「FEVER -僕たちの計画-」をご購入いただいた方に、2ndライブ「FEVER」のライブ写真を使用した『-FEVER- L判ブロマイド(ランダムでサイン入り)』をプレゼント。この機会に「FEVER -僕たちの計画-」もぜひお手に取ってください！

実施店舗：アニメイト秋葉原、アニメイト大宮

キャンペーン実施期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月4日（日）まで

※『姫奈ちゃん宣伝ステッカー』『-FEVER- L判ブロマイド』は転売禁止です。

※各特典はなくなり次第終了となります