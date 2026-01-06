ÍÌ¾¥·¥ó¥¬ー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤¬¾×·â¹ðÇò¡¡ÃËÀ¤È¤ÎÎø¤Î¹ç´Ö¤Ë½÷À¤È¤â¸òºÝ
¡¡¥¨¥êー¡¦¥´ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦Ê×Îò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢ÃËÀ¤È¤Î¡ÖÆÇÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÑëÆáÅª¤Ç¡¢¾ðÇ®Åª¡×¤Ê´Ø·¸¤Î¹ç´Ö¤Ë½÷À¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¨¥êー¤Ï¸½ºß¡¢¸µÉ×¥¥ã¥¹¥Ñー¡¦¥¸¥ç¥×¥ê¥ó¥°¤ÈÂ©»Ò¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É·¯¡Ê4¡Ë¤ò°é¤Æ¤ëÃæ¡¢Îø¿Í¥Üー¡¦¥ß¥Ë¥¢ー¤È¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤µ¤·¤¯Êú¤Ã¤³¡¡Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°¦
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Í¥¤¥Àー¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡ÖLove Thy Nader¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¨¥êー¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇË¶É¸å¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦½÷À¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¡£Ëè²ó¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¨¥êー¤ÏÎø°¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÎø¤Ã¤Æ¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¤Î¤è¡£ÆÇÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÑëÆáÅª¤Ç¡¢¾ðÇ®Åª¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÎø¡¢Ã¯¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¶Ê¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä¤Ï¡Ø¥×¥í¥Ã¥È¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¡£¶Ê¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Í¡×¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤é¤·¤¤ËÜ²»¤â¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îø¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òÈá´Ñ¤»¤º¡¢¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡Ø·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¼Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö½÷À¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ê¤ó¤Æ»þ¡¹¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥êー¤Ï2024Ç¯½é¤á¡¢¥¥ã¥¹¥Ñー¤È¤ÎÊÌÎ¥¤òSNS¤Ç¸øÉ½¡£¡Ö¼Â¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤â¿ÆÍ§¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë